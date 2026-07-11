Cảnh sát biển đưa an toàn 70 du khách mắc kẹt vụ lật ca nô vào bờ

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều tàu, xuồng cùng 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ vụ lật ca nô tại Phú Quốc.

Tối 11/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, để kịp thời hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn vụ lật tàu cano trên khu vực biển gần Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng điều động tàu CSB 2002 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển cùng hai xuồng CSB 711 và 712 với 40 cán bộ, chiến sĩ cơ động khẩn cấp đến hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển (CSB) 2002 cung cấp lương khô, nước uống cho du khách.

Phó Tư lệnh Pháp luật và Phó Tham mưu trưởng Tác chiến, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trực tiếp chỉ huy lực lượng trên thực địa phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quân và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu vớt các nạn nhân.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã sử dụng các tàu, xuồng trên thực địa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức đưa 70 du khách nước ngoài còn lại đang bị kẹt lại ở hòn Mây Rút ngoài về đảo Phú Quốc đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đưa du khách nước ngoài bị kẹt trên hòn Mây Rút Ngoài lên Tàu Cảnh sát biển (CSB) 2002 về đảo Phú Quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng đã thành lập Sở chỉ huy phía trước tại Hải đội 422 ở An Thới do đồng chí Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy, điều hành, bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Đồng thời, cử Phó Chính ủy Vùng cùng Tổ công tác và xe cứu thương thường trực tại cảng quốc tế An Thới, sẵn sàng tiếp nhận và đưa các nạn nhân đến các bệnh viện trên Đảo Phú Quốc.

Xuồng Cảnh sát biển (CSB) và các lực lượng tiếp cận ca nô bị nạn trên biển.

Đến hiện tại, các lực lượng và người dân đã đưa toàn bộ 36 người trên ca nô gặp nạn vào bờ; cứu sống 21 người, đồng thời phát hiện 15 nạn nhân tử vong. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng của đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc và cập nhật thông tin theo quy định.