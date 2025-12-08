Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh sát 141 bắt giữ đối tượng xăm trổ mang súng và ma túy

  • Thứ hai, 8/12/2025 11:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Y25/141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện tài xế ôtô xăm trổ mang theo súng, đạn và ma túy.

Khoảng 22h45 ngày 6/12, tổ công tác Y25/141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội phát hiện Nguyễn Văn Dậu, sinh năm 1993, trú tại xã Ô Diên, thành phố Hà Nội, điều khiển ôtô có biểu hiện nghi vấn.

Canh sat 141 anh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Dậu cùng số súng đạn và ma túy bị thu giữ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe của Dậu có một khẩu súng ngắn, 8 viên đạn, 3 hộp chứa 37 viên nén màu hồng và tinh thể màu trắng ma túy "đá, ngựa" và ketamine, cùng 18 túi nước vui...

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an xã Hoài Đức, Hà Nội tiếp tục xử lý theo quy định.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/clip-canh-sat-141-bat-giu-doi-tuong-xam-tro-mang-sung-va-ma-tuy-post1802731.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

Cảnh sát 141 Hà Nội Cảnh sát 141

