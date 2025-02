Cảnh nóng phản cảm của nam thần Park Hyung Sik

Ngay tập đầu tiên, "Buried Hearts" đã bị chỉ trích vì quá nhiều cảnh hôn và khoảnh khắc thân mật táo bạo của 2 diễn viên chính là Park Hyung Sik, Hong Hwa Yeon.

Buried Hearts, bộ phim truyền hình mới của đài SBS có sự tham gia của diễn viên Park Hyung Sik (thành viên nhóm ZE:A) và nữ diễn viên Hong Hwa Yeon, được công chiếu vào 21/2 (giờ Hàn Quốc). Ngay tập đầu tiên, bộ phim đã vấp phải chỉ trích từ người xem vì ngập cảnh hôn và cảnh giường chiếu được cho là không phù hợp.

Trong cảnh phim, Park Hyung Sik và Hong Hwa Yeon có hành động thân mật, táo bạo, thậm chí không sử dụng biện pháp an toàn. Sau đó, cảnh phim lan truyền trên mạng xã hội và số đông khán giả cảm thấy bất bình.

Park Hyun Sik đảm nhận vai nam chính. Ảnh: SBS.

“Tôi cảm thấy biên kịch không biết cách dựng cảnh lãng mạn. Những câu thoại trong cảnh thân mật thật kinh hoàng”, “Toàn bộ bộ phim đều thật xấu hổ. Tôi không thể xem nó”, “Tôi thậm chí chẳng quan tâm đến cảnh hôn. Bởi với tôi, cảnh giường chiếu không sử dụng biện pháp khiến tôi sốc nhất”, khán giả Hàn Quốc bình luận trên diễn đàn Theqoo.

Thời gian qua, hàng loạt bộ phim Hàn Quốc bị chỉ trích khi lên sóng vì lạm dụng cảnh thân mật nhằm gây chú ý, chẳng hạn When the stars gossip của Lee Min Ho, Gong Hyo Jin, The queen who crowns hay trước đó là Queen Who. Theo truyền thông Hàn Quốc, việc lạm dụng cảnh giường chiếu không giúp các bộ phim đạt thành tích tốt. Thậm chí, tỷ suất người xem When the stars gossip của Lee Min Ho, Gong Hyo Jin ngày một đi xuống rồi kết thúc ở con số rất khiêm tốn.

Buried Hearts khai thác đề tài báo thù, xoay quanh một quỹ đen chính trị khổng lồ và số phận đan xen của hai người đàn ông. Trong phim, Park Hyun Sik vào vai Seo Dong Ju trưởng nhóm hợp tác đối ngoại tại Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Daesan. Seo Dong Ju là người đàn ông tràn đầy tham vọng và đang che giấu mục tiêu thôn tính toàn bộ Daesan khi có cơ hội.