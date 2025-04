Cảnh khác lạ trên đất 'mọc' nhà không móng

Nghệ An khai trừ ra khỏi Đảng Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp

Do để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác, bị cơ quan Công an khởi tố bắt tạm giam, Phó Chủ tịch huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bị khai trừ ra khỏi Đảng.