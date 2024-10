Cảnh hoang tàn ở dự án phá đường ray bán đất tại Bình Dương

Trạm vật tư đường sắt Dĩ An rộng hơn 11,7 ha (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) gồm khu đất 6,4 ha và 4,8 ha. Nơi đây có 4 đường sắt, bao gồm cả tuyến đường độc đạo nối nhà máy xe lửa Dĩ An với ga Dĩ An.