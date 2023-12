Cảnh cáo Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang

Cơ cấu lãnh đạo, tổ chức bộ máy Sở An toàn thực phẩm TPHCM ra sao?

Cơ cấu lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM gồm Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Trong đó, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm là Ủy viên UBND TPHCM do HĐND thành phố bầu ra.