Cảnh báo mưa lớn đến 550 mm, Đà Nẵng yêu cầu sẵn sàng sơ tán dân

Trước dự báo mưa lớn diện rộng từ 9 đến 11/11, có nơi trên 550 mm, Đà Nẵng yêu cầu các địa phương khẩn trương ứng phó, chủ động sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp với trường gió Đông hoạt động mạnh dần, từ ngày 9-11/11, TP. Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Lực lượng chức năng di dời người dân vùng ngập trong đợt mưa lớn ngày 8/10.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200 - 450 mm, có nơi trên 550 mm; riêng vùng núi phía tây bắc phổ biến 100 - 300 mm, có nơi trên 350 mm. Đáng chú ý, mưa lớn có thể đạt cường suất 150 mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi, ngập úng tại vùng trũng thấp và các khu đô thị.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 8/11, vùng biển đặc khu Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5 m. Từ ngày 9/11, vùng biển Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4,5 m.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để kịp thời thông tin đến người dân.

Các địa phương phải rà soát phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại những địa bàn thường xuyên có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt. Đặc biệt, cần kiểm tra, rà soát và tổ chức sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các lực lượng được bố trí canh gác, chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm trên sông, suối, vùng hạ du hồ chứa thủy lợi, thủy điện, các ngầm tràn và tuyến đường bị ngập sâu. Kiên quyết không cho người dân, phương tiện qua lại, đánh bắt cá tại những khu vực nước chảy xiết, có nguy cơ mất an toàn.

Các đơn vị chức năng phải chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục đường chính, triển khai biện pháp chống ngập tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện phối hợp với các địa phương tổ chức sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm. Công an thành phố sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, sạt lở.

Đối với khu vực ven biển, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý các tình huống phát sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường cùng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chủ động quyết định việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy diễn biến thiên tai và đặc điểm từng địa phương.

Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện trực ban 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra, quan trắc đập, theo dõi lượng mưa, mực nước hồ và kịp thời thông báo cho vùng hạ du. Việc vận hành, điều tiết hồ chứa phải tuân thủ quy trình, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, phụ trách.

Hơn 600 trangđã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.