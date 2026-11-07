Ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, miền Trung mưa rất lớn

Hiện bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 7/11-11/11, xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm.

Theo đó, khoảng chiều tối và tối 8/11 không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ gây rét đậm ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, mưa rất lớn ở khu vực Trung Bộ. Cùng với đó, nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao.

Phụ huynh trang bị thêm khăn, áo ấm cho trẻ em khi ra ngoài trời. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Vùng núi Bắc Bộ rét đậm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Khu vực Hà Nội tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8/11 đến sáng 9/11, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Hiện bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mưa lớn ở Trung Bộ, cục bộ có nơi trên 200 mm

Đối với diễn biến mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Ngày 9/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Đêm 9/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.

Từ đêm 9/11 và ngày 10/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-150 mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 7/11 đến sáng 8/11 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý: Đợt mưa lớn ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng kéo dài đến đêm 11/11.

Tổng lượng mưa tính từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 250-450 mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến 150- 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN.

Nhiều vùng biển có gió giật mạnh, sóng cao

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 7/11 và ngày 8/11, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-4 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Ngày 8/11, khu vực biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3 m.

Cảnh báo, từ tối 8/11 đến ngày 9/11, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao từ 2-4 m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6 m, biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao từ 3-5 m, biển động mạnh.

Đêm 8/11 và ngày 9/11, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3 m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.