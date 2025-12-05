Cảnh báo lũ quét, sạt lở và sóng lớn tại Trung Trung Bộ - Tây Nguyên

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Gia Lai đang đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, ngoài biển, gió Đông Bắc mạnh gây sóng cao 3-5 m.

Độ ẩm đất ở nhiều khu vực đã đạt hoặc vượt ngưỡng bão hòa 85%.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Huế đến Gia Lai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ 6h ngày 4/12 đến 6h ngày 5/12, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to đến rất to, như Rào Trăng 4 (Huế) 73 mm; Phước Hiệp (Đà Nẵng) 116 mm; Long Môn (Quảng Ngãi) 135 mm; Nghĩa Điền (Gia Lai) 105 mm.

Trong 3–6 giờ tới, mưa tiếp diễn với lượng 5–10 mm, nơi cao hơn 30 mm, khiến nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại nhiều xã/phường thuộc Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai.Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu để ứng phó; lũ quét và sạt lở có thể gây tắc đường, hư hỏng công trình và đe dọa tính mạng người dân.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên Biển Đông

Tại Bắc Biển Đông đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Trong ngày và đêm 5/12:

Bắc Biển Đông (gồm Hoàng Sa): Gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng cao 3–5 m, biển động mạnh.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Tây Nam Biển Đông (gồm vùng biển phía Tây Trường Sa): Gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng 1,5–4 m, biển động.

Giữa Biển Đông: Gió cấp 6, giật cấp 7–8; sóng 3–5 m.

Từ Khánh Hòa đến Cà Mau: Gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; sóng 2–4 m.

Khu vực Nam Biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông; khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật cấp 6–7.

Ngày 6/12, gió mạnh duy trì trên toàn bộ Bắc, Giữa và một phần Nam Biển Đông; cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.Tàu thuyền hoạt động tại các vùng trên có nguy cơ cao gặp sự cố do gió mạnh, sóng lớn.