Sau hơn 30 năm theo đuổi đam mê, một thợ săn kỳ cựu vẫn tự hỏi liệu mình có xứng đáng với cơ hội mà cả đời mong đợi.

Tôi có xứng đáng có mặt ở đây không?

Tôi đã mơ về việc đi săn ở Biệt khu da đỏ Apache San Carlos trong nhiều thập niên qua. Nằm ở phía đông nam Arizona với diện tích lên đến 1,8 triệu mẫu Anh, San Carlos sản sinh ra những con nai sừng xám mà tôi tin là tuyệt vời nhất trên thế giới.

Là kẻ cuồng săn nai sừng xám suốt cả cuộc đời, được mang cung đi tìm những con nai đực to lớn nhất giữa những ngọn núi kỳ diệu này là một ân huệ và nó đã hiện thực hóa giấc mơ trong tôi.

Trải nghiệm siêu thực ấy là điều tôi chưa bao giờ hình dung đến khi còn là một thợ săn cung trẻ tuổi đến từ Oregon hơn 30 năm trước. Khi ấy, tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyến đi săn nai ngoài tiểu bang.

Biệt khu này chỉ cấp rất ít giấy phép săn bắn mỗi năm, bởi mật độ động vật ở đây thấp và ban quản lý phải có trách nhiệm bảo tồn những con nai đực sở hữu cặp gạc “khủng”.

Chi phí cho một chuyến đi như thế lên đến hơn 70.000 đô la, cao hơn cả tổng số tiền tôi làm ra trong một năm suốt gần như cả cuộc đời. So với tấm thẻ săn nai ngoài tiểu bang đầu tiên tôi mua ở Wyoming chỉ với 1.100 đô la, con số này quả là một trời một vực!

Ảnh minh họa.

Săn nai đực và phiêu lưu ở vùng đất huyền thoại là động lực của tôi, nhưng chuyện tiền nong lại khiến tôi nặng lòng. Tôi nhớ lại nhiều năm trước, khi áp lực tài chính bắt đầu nảy sinh. Vào năm 2005, khi tôi còn là biên tập viên của tạp chí Eastmans’ Bowhunting Journal, Eastmans đã cử tôi tham gia một chuyến đi săn nai cao cấp ở Colorado để quay chương trình truyền hình thực tế.

Chuyến đi có giá trị lên tới 10.000 đô la. Tôi cứ bị ám ảnh bởi số tiền ấy và chẳng thể tập trung để tung ra một cú bắn hoàn hảo. Trong những chuyến đi săn như thế này, nếu bạn bắn hỏng và làm con mồi chảy máu, dù vết thương không gây tử vong, con thú đó vẫn được tính là của bạn.

Tôi cứ mãi dằn vặt với nỗi sợ rằng mình sẽ làm hỏng chuyện, bắn trượt mục tiêu, khiến Eastmans phải chi ra 10.000 đô la mà chẳng thu về được kết quả gì.

Nhưng rồi tôi đã tung ra một cú bắn chuẩn xác, hạ gục con nai đực lớn nhất tôi từng chinh phục, một con nai 6x6 nhánh với bộ gạc đạt chuẩn 350 inch. Nó chạy thêm 50 mét rồi gục chết chỉ trong vài giây sau khi mũi tên xuyên qua phổi. Tôi vẫn luôn tự ép mình phải hạ con mồi thật gọn gàng, nhưng khoản tiền đặt cược vào màn thể hiện của tôi trong thời khắc quyết định đã đẩy mức độ căng thẳng lên một tầng nấc mới.

Ngày nay, chi phí cho những chuyến đi săn nai đẳng cấp nhất thậm chí có giá gấp bốn lần chuyến săn 10.000 đô la ở Colorado hồi đó. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng săn bắn ở những vùng đất huyền thoại là một ngành kinh doanh. Những con thú này rất có giá trị đối với đơn vị tổ chức, vì vậy khi tham gia một chuyến đi săn như thế, bạn phải ký vào một thỏa thuận về “chính sách về việc làm con mồi bị thương”.

Như tôi đã đề cập, văn bản này quy định rằng chỉ cần bạn làm con vật chảy máu, thì nó đã là của bạn. Dù đó là một cú bắn chí mạng hay bạn chỉ sượt qua con vật, rồi nó chạy đi và bạn không bao giờ thấy nó nữa. Chỉ cần một giọt máu rơi xuống đất, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm.