Căng thẳng Hamas - Israel: Cần đảm bảo an toàn cho đoàn tàu nhân đạo

  • Thứ tư, 17/9/2025 15:35 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Dải Gaza ngày càng leo thang, cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời có những hành động cụ thể nhằm hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy hòa bình.

Người dân Palestine nhận hàng cứu trợ tại Beit Lahia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN.

Ngày 16/9, Bộ Ngoại giao Nam Phi công bố tuyên bố chung của ngoại trưởng nước này cùng 15 quốc gia khác, bày tỏ quan ngại về sự an toàn của Đoàn tàu nhân đạo Global Sumud Flotilla (GSF) đang hướng tới Gaza.

Đoàn tàu này xuất phát từ Barcelona (Tây Ban Nha) ngày 1/9, gồm hàng chục tàu thuyền với hàng trăm nhà hoạt động từ 44 quốc gia, với mục tiêu phá thế phong tỏa của Israel và đưa hàng cứu trợ nhân đạo đến Gaza.

Danh sách các quốc gia ký tên trong tuyên bố chung gồm Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Ireland, Libya, Malaysia, Maldives, Mexico, Pakistan, Qatar, Oman, Slovenia, Tây Ban Nha, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tuyên bố, các ngoại trưởng nhấn mạnh: “Chính phủ các quốc gia chúng tôi cùng hướng tới hai mục tiêu – hòa bình và hỗ trợ nhân đạo, song song với việc tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có cả luật nhân đạo quốc tế”.

Tuyên bố kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế và tránh mọi hành động bạo lực hay bất hợp pháp chống lại đoàn tàu. Tuyên bố cảnh báo rằng những vi phạm – như tấn công trên vùng biển quốc tế hay giam giữ trái phép – sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) cho biết tình hình tại Dải Gaza đang xấu đi nhanh chóng. Chỉ trong hai ngày 14 - 15/9, gần 48.000 người phải rời bỏ nhà cửa, nâng tổng số lượt di dời từ giữa tháng 8 đến nay lên hơn 190.000 người.

Pháo kích và không kích tiếp tục dội xuống thành phố Gaza và các khu vực lân cận. Quân đội Israel tái khẳng định đây là “vùng chiến sự nguy hiểm”, yêu cầu dân thường rời xuống phía Nam Wadi Gaza.

Theo OCHA, hệ thống y tế đang trên bờ vực sụp đổ: ngân hàng máu và phòng xét nghiệm gần như cạn kiệt, nhiều cơ sở y tế có nguy cơ đóng cửa trong vài ngày tới. Hiện chỉ còn 50% số trạm y tế của Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) tại thành phố Gaza còn hoạt động.

Các đoàn cứu trợ chở nhiên liệu và thuốc men liên tục bị trì hoãn hoặc hủy bỏ vì tình trạng mất an ninh, kẹt xe và cướp bóc, khiến hàng cứu trợ không thể đến tay người dân cần nhất.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Tổng thống CH Séc Petr Pavel ngày 16/9 đã tiếp cựu Tổng thống Israel Reuven Rivlin tại Lâu đài Praha để thảo luận về tình hình Trung Đông. Đây là chuyến thăm cá nhân của ông Rivlin, người từng giữ cương vị Tổng thống Israel giai đoạn 2014-2021.

Cuối tháng trước, Tổng thống Pavel cũng đã điện đàm với Tổng thống đương nhiệm Israel Yitzhak Herzog về khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.

Trong cả hai cuộc trao đổi, nhà lãnh đạo Séc bày tỏ lo ngại về lập trường cứng rắn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho rằng điều này có thể ảnh hưởng tới mức độ ủng hộ dành cho Israel từ các đồng minh, trong đó có Séc.

Tuy nhiên, ông Pavel cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải gây sức ép với phong trào Hamas để buộc nhóm này trả tự do cho những con tin còn bị giam giữ.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://baotintuc.vn/the-gioi/cang-thang-hamas-israel-nhieu-nuoc-keu-goi-dam-bao-an-toan-cho-doan-tau-nhan-dao-20250917125202115.htm

Theo Thanh Phương - Việt Thắng/TTXVN

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Indonesia

    Indonesia
    • Diện tích: 1.910.900 km2
    • Dân số: 263,99 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.015 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Indonesian rupiah
    • Mã điện thoại: 62
    • Thủ đô: Jakarta

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mexico

    Mexico
    • Thủ đô: Mexico
    • Diện tích: 1.964.400 m2
    • Dân số: 129,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.149 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso Mexico
    • Mã điện thoại: +52
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa

