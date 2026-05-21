Cân nhắc khi cho trẻ uống sữa trái cây

Sữa trái cây được nhiều trẻ yêu thích nhờ vị ngọt dễ uống, tuy nhiên, đồ uống này lại chứa lượng đường cao, gây no nhanh, ảnh hưởng chế độ dinh dưỡng của trẻ.

Các loại sữa trái cây với vị ngọt dễ uống, bao bì bắt mắt đang trở thành thức uống quen thuộc của nhiều trẻ nhỏ. Tuy nhiên, phụ huynh cần thận trọng khi cho trẻ sử dụng thường xuyên vì nhiều sản phẩm chứa lượng đường khá cao, hàm lượng đạm không nhiều, đặc biệt là không phù hợp để thay thế sữa thông thường hay bữa ăn chính.

Theo khuyến nghị từ Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), nước lọc và sữa thông thường vẫn là lựa chọn phù hợp hơn cho trẻ nhỏ, trong khi các loại đồ uống có thêm đường hoặc hương vị trái cây cần được hạn chế.

Nhiều đường, trẻ dễ hình thành thói quen thích đồ ngọt

Theo Healthy Children, AAP cho biết nhiều loại sữa vị trái cây hoặc đồ uống pha giữa sữa và nước trái cây có chứa đường bổ sung nhằm tạo vị thơm ngọt, dễ uống hơn với trẻ nhỏ.

Việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống ngọt có thể làm tăng nguy cơ sâu răng, thừa cân, béo phì và khiến trẻ hình thành thói quen thích đồ ngọt từ sớm. Một số trẻ còn có xu hướng bỏ bữa hoặc không thích ăn thực phẩm tự nhiên vì quen với vị ngọt đậm từ đồ uống đóng hộp.

AAP khuyến nghị trẻ từ 2 tuổi trở lên nên hạn chế lượng đường bổ sung dưới 25 g mỗi ngày. Trong khi đó, nhiều loại đồ uống vị trái cây có thể chứa lượng đường khá cao chỉ trong một hộp nhỏ.

Các loại sữa vị trái cây giúp đánh lừa vị giác trẻ nhưng lại chứa nhiều đường, ít dinh dưỡng. Ảnh minh họa: Freepik.

Hàm lượng đạm thường thấp hơn sữa thông thường

Nhiều phụ huynh cho rằng sữa trái cây có cả sữa lẫn trái cây nên bổ dưỡng hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít sản phẩm có tỷ lệ sữa khá thấp, thành phần chủ yếu là nước, đường, hương liệu hoặc nước ép cô đặc.

Điều này khiến hàm lượng protein (đạm), canxi và một số dưỡng chất quan trọng có thể không tương đương sữa tươi hoặc sữa công thức dành cho trẻ. Theo Hội Dinh dưỡng Trung Quốc, trẻ nhỏ cần đảm bảo đủ protein chất lượng cao từ sữa, trứng, thịt, cá và chế độ ăn cân đối để hỗ trợ phát triển thể chất.

Dễ thiếu chất

Nhiều phụ huynh thấy trẻ uống 2-3 hộp sữa trái cây hoặc nước dinh dưỡng mỗi ngày nên nghĩ con đã được bổ sung đủ chất. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào đồ uống này có thể khiến trẻ:

Giảm cảm giác thèm ăn

Ăn ít rau, thịt, cá, trái cây tươi

Thiếu chất xơ và protein chất lượng cao

Mất cân đối dinh dưỡng.

Một số trẻ còn hình thành thói quen uống thay ăn, đặc biệt ở giai đoạn biếng ăn. Điều này có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng chiều cao, cân nặng và sự phát triển lâu dài.

Nên xem như bữa phụ, không thay thế bữa chính

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), sữa trái cây không xấu nhưng chỉ nên sử dụng như bữa phụ hoặc thỉnh thoảng uống để đổi vị cho trẻ.

Phụ huynh không nên dùng loại đồ uống này để thay thế bữa sáng, bữa chính hay thay hoàn toàn sữa hàng ngày của trẻ. Nguyên nhân là trẻ đang trong giai đoạn phát triển cần được cung cấp đầy đủ đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất từ chế độ ăn đa dạng.

Ngoài ra, việc uống đồ ngọt trước bữa ăn cũng có thể khiến trẻ no nhanh, giảm cảm giác thèm ăn và ảnh hưởng lượng thực phẩm nạp vào trong các bữa chính.

Không nên cho trẻ uống quá nhiều mỗi ngày

Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh nên kiểm soát lượng sữa trái cây trẻ tiêu thụ mỗi ngày, đặc biệt với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.

Thay vì cho trẻ uống thường xuyên, cha mẹ nên ưu tiên:

Sữa ít đường hoặc không đường

Nước lọc

Trái cây tươi

Chế độ ăn cân bằng, đa dạng thực phẩm.

Ngoài ra, phụ huynh cũng nên tập cho trẻ làm quen với vị tự nhiên của thực phẩm thay vì phụ thuộc vào các loại đồ uống quá ngọt.