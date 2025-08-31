Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Căn nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn

  • Chủ nhật, 31/8/2025 16:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển thôn Phú Hiệp 3 (tỉnh Lâm Đồng), phá hỏng nặng một căn nhà cấp 4. Nguyên nhân ban đầu được xác định nghi do pháo tự chế.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 30/8, một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra tại căn nhà cấp 4 ở thôn Phú Hiệp 3, xã Gia Hiệp (tỉnh Lâm Đồng), khiến ngôi nhà hư hỏng nặng.

phao tu che anh 1

Căn nhà bị đổ sập sau tiếng nổ lớn.

Theo lãnh đạo UBND xã Gia Hiệp, căn nhà do ông Nguyễn Hữu Từ làm chủ hộ và hiện đang cho thuê lại. Vụ nổ khiến nhiều mảng tường, vách và trần nhà đổ sập.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Gia Hiệp cùng lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, phục vụ điều tra.

phao tu che anh 2

Hiện trường xảy ra sự việc.

Kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện bên trong có nhiều xác pháo tự chế và phần lớn đã bị cháy đen.

Hiện Công an xã Gia Hiệp đang phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

https://tienphong.vn/can-nha-do-sap-sau-tieng-no-lon-post1774445.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

pháo tự chế Lâm Đồng cháy nổ Lâm Đồng sập nhà hư hỏng

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

