Căn hộ sang trọng của vợ chồng tài tử 'Deadpool'

Blake Lively thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi tiết lộ một số hình ảnh bên trong tổ ấm sang trọng tại thành phố New York.

Theo US Weekly, Blake Lively chia sẻ hình ảnh hiếm hoi về căn hộ sang trọng tại New York (Mỹ). Sở hữu nhiều bất động sản lớn nhỏ, tổ ấm tại New York vẫn là nơi yêu thích của vợ chồng tài tử Deadpool.

Diện bộ jumpsuit đính sequin lấp lánh, sao phim The Shallows thân thiện giới thiệu người hâm về khu vực phòng ngủ. Theo đó, phần tường, trần và sàn được làm hoàn toàn bằng gỗ mang lại cảm giác ấm cúng. Nội thất được bố trí sử dụng tông màu nâu xám mang đến sự cân bằng. Phía xa có thể thấy bồn tắm được lát bằng đá cẩm thạch.

Trong phần mô tả, Blake Lively hài hước khi không muốn mọi người biết cô có tài năng thiết kế nội thất tiềm ẩn. Bên cạnh diễn xuất, Blake Lively dành nhiều thời gian trong việc trang trí nhà cửa, sắp đặt nội thất cho những căn nhà mà cô và chồng sở hữu.

Bên trong căn hộ hạng sang của vợ chồng Blake Lively tại New York. Ảnh: @blakelively.

Theo House Beautiful, tòa nhà có địa chỉ tại số 443 Greenwich Street nằm trong khu phố Tribeca, vốn từng là nhà máy đóng sách từ thế kỷ 19. Sau khi tân trang lại vào năm 2014, tòa nhà có 53 căn hộ, trong đó 45 căn kiểu gác xép và 8 căn áp mái.

Đây cũng là nơi ở của một số sao hạng A bao gồm Justin Timberlake, Jennifer Lawrence hay Jake Gyllenhaal.

Blake Lively và Ryan Reynolds là một trong những đôi vợ chồng được yêu thích tại Hollywood. Sở hữu khối tài sản đồ sộ bao gồm bất động sản, xe hơi, máy bay riêng, cặp sao có cuộc sống khá kín tiếng. Tháng 2/2023, vợ chồng tài tử Deadpool hạnh phúc khi đón con thứ 4.