Căn hộ 'đa nhiệm' trở thành tiêu chuẩn sống của thế hệ cư dân mới

Tổ ấm đa nhiệm - không gian sống được thiết kế linh hoạt và đa năng tọa lạc tại các khu đô thị - đang trở thành chuẩn sống mới của những người ưu tiên chất lượng sống dài hạn.

Làn sóng “hybrid work” khiến nhiều người nhìn lại vai trò của không gian sống đối với hiệu suất làm việc và sức khỏe tinh thần. Với nhóm chuyên gia, gia đình trẻ hay người theo đuổi lối sống linh hoạt, căn nhà lý tưởng cần đóng vai trò như “tổ ấm đa nhiệm” - vừa giúp tái tạo năng lượng, duy trì hiệu suất làm việc và học tập, vừa nuôi dưỡng chất lượng sống dài hạn nhờ sự hỗ trợ của hệ sinh thái đại đô thị.

Rút ngắn khoảng cách giữa không gian sống - làm việc

Được định vị là không gian sống chuẩn resort living cho thế hệ trẻ năng động, Solaria Rise thuộc đô thị tích hợp Waterpoint 355 ha được thiết kế để không chỉ là nơi "trở về", mà còn là nơi làm việc, nuôi dưỡng sự sáng tạo và cân bằng cuộc sống. Thay vì làm việc trong căn hộ khép kín, cư dân Solaria Rise có thể linh hoạt tận dụng hệ sinh thái lifestyle hub, không gian cộng đồng và cảnh quan xanh để biến những giờ làm việc từ xa thành trải nghiệm giàu cảm hứng. Một buổi họp online, vài giờ xử lý công việc hay khoảng nghỉ giữa ngày đều có thể diễn ra trong môi trường gần gũi thiên nhiên, giúp trải nghiệm “work at home” trở nên giàu cảm hứng hơn.

Yếu tố này còn được củng cố qua thiết kế căn hộ theo tinh thần Zen chuẩn Nhật. Không gian tối giản giúp hạn chế xao nhãng thị giác, kết hợp cùng gió trời và ánh sáng tự nhiên tăng khả năng kết nối với thiên nhiên, hỗ trợ sự tập trung và cân bằng lâu dài.

Không gian sống giàu cảm hứng sáng tạo tại Solaria Rise. Ảnh phối cảnh.

Điểm đáng chú ý của “tổ ấm đa nhiệm” Solaria Rise còn nằm ở khả năng chuyển đổi trạng thái làm việc và nghỉ ngơi. Cư dân có thể bắt đầu ngày mới với các đầu việc cần xử lý, sau đó tạm ngắt nhịp giữa khoảng xanh để tái tạo năng lượng rồi trở về tổ ấm với người thân yêu mà không cần dịch chuyển quá xa.

Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 40-45 phút di chuyển vào lõi nội đô TP.HCM. Ảnh phối cảnh.

Hơn nữa, với khoảng cách 40-45 phút di chuyển đến trung tâm, dự án cũng đủ gần cho những cuộc gặp gỡ đối tác hay khi cần có mặt tại văn phòng, đảm bảo cư dân Solaria Rise vẫn duy trì kết nối với nhịp sống đô thị. Đồng thời, vị thế cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây giúp dự án trở thành tâm điểm giao thương, củng cố tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Khi môi trường sống là “lớp học mở” cho thế hệ tiếp nối

Nếu với người lớn, Solaria Rise giúp duy trì hiệu suất và cân bằng tinh thần, thì với con trẻ, dự án lại mở ra môi trường học tập vượt khỏi phạm vi lớp học truyền thống.

“Lớp học mở” giữa thiên nhiên đa tầng dành cho con trẻ.

Thảm thực vật lên đến 65 ha cây xanh và 30 ha mặt nước len lỏi khắp khu đô thị tạo thành hệ cảnh quan đa tầng, biến môi trường sống hàng ngày thành “campus sống” cho cư dân nhí. Mỗi ô cửa sổ, mỗi góc nhìn đều mở ra bức tranh thiên nhiên muôn màu muôn vẻ, khuyến khích trẻ chạy nhảy, khám phá hệ thực vật bản địa, cảm nhận sự chuyển động của các mùa trong năm... Những trải nghiệm này vừa hỗ trợ phát triển thể chất, vừa giúp trẻ hình thành khả năng quan sát, tương tác và kết nối môi trường xung quanh.

Không gian sống rộng mở và giàu trải nghiệm gắn kết thiên nhiên là lựa chọn lý tưởng cho gia đình có con nhỏ.

Ngoài cảnh quan, “tổ ấm đa nhiệm” lý tưởng còn được định nghĩa bởi chất lượng của cộng đồng sống tại đó. Sự hiện diện của chuyên gia, doanh nhân trẻ, đội ngũ y bác sĩ, cư dân tri thức cùng hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế trong khu vực góp phần hình thành môi trường sống văn minh. Với nhiều gia đình, nơi ở an toàn và có mật độ cư dân tri thức cao sẽ góp phần tạo ra giá trị giáo dục vô hình cho trẻ. Con học từ cộng đồng xung quanh cách ứng xử, tình làng nghĩa xóm, sự chia sẻ và hình thành cảm giác thuộc về qua chuỗi hoạt động trải nghiệm đắt giá.

Sự kiện văn hóa - giải trí góp phần xây dựng cộng đồng cư dân hiện đại, gắn bó.

Khi nhu cầu của người mua nhà dần dịch chuyển từ “sở hữu không gian” sang “sở hữu chất lượng sống”, Solaria Rise đang trở thành chuẩn sống mới của thế hệ cư dân hiện đại. Để đưa dự án đến gần hơn với khả năng tài chính của nhóm người mua ở thực, Solaria Rise được mở bán với giá từ 1,45 tỷ đồng /căn cùng chính sách “mua nhà bằng lương tháng”. Theo đó, khách hàng trả 10% để ký hợp đồng mua bán, thanh toán linh hoạt từ 0,5%/tháng - khoảng 8 triệu đồng/tháng - đến khi nhận nhà. Đặc biệt, ngân hàng ưu đãi lãi suất đến 15 tháng sau khi bàn giao. Khách hàng còn được hưởng thêm ưu đãi từ chương trình Nam Long Club mở rộng với chiết khấu đến 2%.