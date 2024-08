Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq bị tấn công

Căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq, nơi nhiều binh sĩ Mỹ và đồng minh đóng quân, bị tấn công bằng rocket khiến một số người bị thương.

Khói lửa bốc lên sau một vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad tại tỉnh Anbar, Iraq. Ảnh: IRNA.

"Chúng tôi có thể xác nhận một vụ tấn công nghi bằng rocket xảy ra hôm nay nhằm vào lực lượng Mỹ và liên quân tại căn cứ không quân Al-Asad", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nói ngày 5/8, đề cập đến căn cứ ở miền Tây Iraq.

"Thông tin ban đầu cho thấy một số binh sĩ Mỹ đã bị thương. Lực lượng Mỹ tại căn cứ đang đánh giá thiệt hại sau vụ tấn công".

Có nguồn tin nói rằng ít nhất 5 quân nhân Mỹ đã bị thương trong vụ tấn công, song tới nay chưa có xác nhận chính thức nào về con số bị thương hay mức độ thương tích.

Hiện cũng chưa rõ bên nào đứng sau vụ tấn công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về vụ tấn công, một viên chức Nhà Trắng cho biết, theo BBC.

Trong một tuyên bố trên X, ông Biden cho biết ông và Phó tổng thống Kamala Harris đã được thông báo tại Phòng Tình hình về "những diễn biến ở Trung Đông".

"Chúng tôi đã nhận được thông tin cập nhật về các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước, các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực và các biện pháp chuẩn bị hỗ trợ Israel trong trường hợp nước này bị tấn công lần nữa", tổng thống cho biết. "Chúng tôi cũng thảo luận về các bước chúng tôi đang thực hiện để bảo vệ lực lượng của mình và ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nhân sự của chúng tôi theo cách thức và địa điểm mà chúng tôi lựa chọn".

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lo ngại căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông gia tăng sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hamas Ismail Haniyeh tại Iran hồi tuần trước.

Tuần trước, các quan chức Mỹ cho biết Washington đã thực hiện cuộc không kích tại Iraq với mục đích phòng vệ.

Mỹ tuyên bố nhằm vào những mục tiêu mà Washington cáo buộc là phiến quân đang chuẩn bị phóng thiết bị bay không người lái gây đe dọa cho lực lượng Mỹ và liên quân.

Ngày 4/8, Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ sẽ triển khai thêm tàu chiến và máy bay tiêm kích đến khu vực Trung Đông.

Trả lời phỏng vấn chương trình "Face the Nation" của CBS, Phó cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Jonathan Finer nói rằng mục tiêu chung là giảm căng thẳng khu vực và ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Al-Asad là một trong những căn cứ then chốt của liên quân chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu, đồng thời từng là một trong hai mục tiêu từng bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo hồi năm 2020.

Hiện tại Mỹ vẫn duy trì 2.500 binh sĩ đồn trú tại Iraq để huấn luyện và hỗ trợ Baghdad ngăn phiến quân trỗi dậy. Baghdad được cho là muốn liên quân bắt đầu rút khỏi Iraq vào tháng 9 tới và hoàn tất vào tháng 9/2025.