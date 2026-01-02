Cận cảnh thả rắn về rừng ở TP.HCM

Đình Trí đang kiểm tra tập tính của một cá thể rắn hổ ngựa trước khi thả về tự nhiên. Theo Trí, đây là loài có chiến thuật tự vệ đặc biệt bằng cách giả chết khi cảm thấy bị đe dọa cực độ. “Nếu việc phản kháng không còn an toàn, chúng sẽ nằm im bất động để đánh lừa kẻ thù. Tùy vào đặc tính từng con, có cá thể sẽ giả chết ngay lập tức, nhưng cũng có con hung dữ sẽ phản kháng quyết liệt trước khi chuyển sang trạng thái nằm im để thoát thân”, Trí chia sẻ.