Cận cảnh di chuyển chiếc máy bay Mig21 bị 'bỏ quên' tại Cà Mau

|
Tối 28/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe cẩu chuyên dụng, xe siêu trường siêu trọng, vận chuyển máy bay từ đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên về trụ sở đơn vị tại đường 3/2, phường Tân Thành, cách đó khoảng 4 km.
|
Trước khi di chuyển, lực lượng chức năng phát quang cây cỏ, dọn dẹp lối đi. Xe cẩu chuyên dụng được sử dụng để nhấc chiếc tiêm kích qua cổng cao hơn 5m ở vị trí cũ, đưa lên xe.
|
Đoàn xe khởi hành lúc 23h, có Cảnh sát giao thông dẫn đường để đảm bảo an toàn. Đoàn xe di chuyển từ đường Nguyễn Trãi đi qua đường Phan Ngọc Hiển, cầu Phan Ngọc Hiển, đến đường Lý Thường Kiệt và đường 3/2.
|
Dọc hành trình, đông đảo người dân hiếu kỳ dùng điện thoại ghi lại hình ảnh chiếc máy bay.
|
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, khung máy bay còn tương đối nguyên vẹn, nhưng nhiều vị trí ở cánh, đầu và đuôi đã bị ăn mòn, biến dạng.
|
Lớp sơn bong tróc, một số bộ phận hư hỏng, thất lạc do thời gian dài không được bảo quản.
|
Chiếc Mig21 nói trên nằm trong 3 máy bay được tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) phối hợp Quân khu 9 đưa về trưng bày trước Bưu điện tỉnh, nay là Công viên Hùng Vương vào năm 1985.
|
Sau triển lãm, Quân khu 9 chuyển đi 2 máy bay, chiếc Mig21 này được giao địa phương quản lý. Hiện chưa xác định được cơ quan chủ quản do thiếu hồ sơ qua các giai đoạn.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.