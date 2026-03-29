Cận cảnh di chuyển chiếc máy bay Mig21 bị 'bỏ quên' tại Cà Mau

  • Chủ nhật, 29/3/2026 17:05 (GMT+7)
Chiếc tiêm kích Mig21 từng bị “bỏ quên” giữa bãi cỏ um tùm ở Cà Mau vừa được di dời trong đêm để bảo quản, phục dựng.

Clip: Di dời chiếc máy bay Mig21 bị 'bỏ quên' tại Cà Mau.

Mig21 anh 1

Tối 28/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe cẩu chuyên dụng, xe siêu trường siêu trọng, vận chuyển máy bay từ đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên về trụ sở đơn vị tại đường 3/2, phường Tân Thành, cách đó khoảng 4 km.
Mig21 anh 2

Trước khi di chuyển, lực lượng chức năng phát quang cây cỏ, dọn dẹp lối đi. Xe cẩu chuyên dụng được sử dụng để nhấc chiếc tiêm kích qua cổng cao hơn 5m ở vị trí cũ, đưa lên xe.
Mig21 anh 3

Đoàn xe khởi hành lúc 23h, có Cảnh sát giao thông dẫn đường để đảm bảo an toàn. Đoàn xe di chuyển từ đường Nguyễn Trãi đi qua đường Phan Ngọc Hiển, cầu Phan Ngọc Hiển, đến đường Lý Thường Kiệt và đường 3/2.
Mig21 anh 4

Dọc hành trình, đông đảo người dân hiếu kỳ dùng điện thoại ghi lại hình ảnh chiếc máy bay.
Mig21 anh 5

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, khung máy bay còn tương đối nguyên vẹn, nhưng nhiều vị trí ở cánh, đầu và đuôi đã bị ăn mòn, biến dạng.
Mig21 anh 6

Lớp sơn bong tróc, một số bộ phận hư hỏng, thất lạc do thời gian dài không được bảo quản.
Mig21 anh 7

Chiếc Mig21 nói trên nằm trong 3 máy bay được tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) phối hợp Quân khu 9 đưa về trưng bày trước Bưu điện tỉnh, nay là Công viên Hùng Vương vào năm 1985.
Mig21 anh 8

Sau triển lãm, Quân khu 9 chuyển đi 2 máy bay, chiếc Mig21 này được giao địa phương quản lý. Hiện chưa xác định được cơ quan chủ quản do thiếu hồ sơ qua các giai đoạn.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

