Metro số 2 được khởi công từ tháng 1/2026, với tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM. Tuyến có chiều dài gần 11,3 km, trong đó khoảng 9,3 km đi ngầm và khoảng 2 km đi trên cao. Toàn tuyến gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot tại Tham Lương.