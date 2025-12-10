Cán bộ phải kê khai bổ sung khi tài sản biến động từ một tỷ đồng

Việc kê khai, giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Chiều 10/12, với đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về Luật phòng, chống tham nhũng.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội trước đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Chính phủ đã chỉnh lý Điều 30 tại khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật.

Cụ thể là quy định thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Văn phòng Quốc hội và Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoản 4 và khoản 6 Điều 30).

Các đại biểu tại phiên họp ngày 10/12. Ảnh: QH.

Cũng theo luật vừa được thông qua, người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ một tỷ đồng trở lên.

Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định. Việc kê khai, giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Luật cũng quy định, tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên, tài sản, tài khoản ở nước ngoài, tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

Đối với đảng viên, người thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và đảng viên chuyên trách công tác đảng hoặc có vị trí việc làm ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy thực hiện việc kê khai hàng năm theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn tố cáo và giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cùng với đó, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp công dân và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, luật còn quy định tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm, xét xử phúc thẩm các vụ án tham nhũng thuộc thẩm quyền, tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử các vụ án tham nhũng.

Luật được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.