Căn bệnh khiến ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân liệt mặt

Theo chia sẻ từ ê-kíp, nam ca sĩ bất ngờ bị liệt dây thần kinh số 7 khi đang đi hát. Căn bệnh chủ yếu do nhiệt độ lạnh đột ngột, gây liệt nửa cơ mặt của người bệnh.

Ngày 26/2, mạng xã hội xôn xao thông tin nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân bất ngờ liệt mặt, méo miệng phải nhập viện khi đang đi hát tại Hải Phòng.

Đột ngột tê chân, méo miệng

Đại diện truyền thông của Nguyễn Trần Trung Quân cho biết sau đêm diễn ở Hải Phòng, nam ca sĩ gặp một cơn biến chứng, bị liệt dây thần kinh ngoại biên số 7 và phải nhập viện.

"Khi đang biểu diễn, anh Quân cảm thấy mệt và người buốt lạnh nên nhờ ca sĩ khác hát thay vài bài. Sau khi ngồi nghỉ ở phòng chờ, anh bị tê chân và méo miệng. Anh Quân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hải Phòng. Sau đó, anh được đưa về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hiện tại, anh điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội)", người đại diện trao đổi với Tri thức - Znews.

Nguyễn Trần Trung Quân kết hợp điều trị bằng Đông y và Tây y trong vài tuần trước khi trở lại sân khấu.

Theo chia sẻ từ ê-kíp của nam ca sĩ, thời gian qua, anh làm việc không nghỉ ngơi điều độ, thường xuyên đi diễn tần suất dày. Ngoài ra, do căng thẳng công việc dẫn tới ngủ rất ít, hầu hết thức khuya nên dẫn tới việc thể trạng cơ thể yếu, có dấu hiệu stress trong kết quả kiểm tra thần kinh.

Thời tiết lạnh trong đêm diễn cũng có thể là nguyên nhân chính khiến việc trúng gió, gây thương tổn thần kinh 7.

Nguyên nhân gây liệt mặt

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên khoa Y học cổ truyền, Đại học Y dược TP.HCM, cho biết nhiều nguyên nhân gây liệt mặt, méo miệng nhưng 75% là lạnh đột ngột làm ảnh hưởng dây thần kinh số 7, gây liệt mặt ngoại biên.

Đoạn dây thần kinh này nằm trong ống xương đá, vốn dĩ đã bị lạnh do không có cơ che phủ dây thần kinh. Do đó, không khí lạnh buốt đột ngột từ bên ngoài khiến cho nó càng nhanh bị nhiễm lạnh. Lúc này, mạch máu bị co thắt lại dẫn đến thiếu máu nuôi dưỡng và sưởi ấm, dây thần kinh sẽ bị phù nề, chèn ép và dẫn đến liệt.

Ngoài yếu tố nhiệt độ, tình trạng liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể do các yếu tố khác như nhiễm trùng, sang chấn, phẫu thuật… Bệnh có thể trị khỏi nhờ xoa bóp bấm huyệt tác động vào nhóm cơ vùng mặt.

Gương mặt bất thường của bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7. Ảnh: John Hopkins Medicine.

Theo ThS.BS Phan Huy Quyết, phụ trách Đơn vị Y dược cổ truyền, Trung tâm Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, biểu hiện đầu tiên thường thấy ở người liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là đột ngột tê bì nửa mặt, mắt nhắm không kín, nói khó, ăn uống rơi vãi vào một bên mép miệng, bệnh nhân không huýt sáo, thổi lửa được…

Hầu hết trường hợp bị liệt dây thần kinh số 7 sẽ có các biểu hiện như tuyến lệ hoạt động không tốt, mí bị sụp, khô mắt, không thể nháy hoặc nhắm mắt, miệng bên liệt khó mỉm cười, khó hoặc không thể khép lại, chảy dãi.

Một số người có mặt bị xệ xuống hoặc hơi cứng bất thường, méo miệng lệch về một bên, khóe miệng, vùng trán bị dị cảm; có cảm giác đau quanh góc hàm, xương chũm, thái dương, tai; vị giác bị thay đổi; nhạy cảm hơn với âm thanh.

Một số trường hợp khác bị rối loạn lời nói hoặc khả năng nhai nuốt. Ở bên mặt bị liệt dễ bị đọng thức ăn, uống nước hay bị trào ra. Một bên mặt còn lại có cảm giác bị tê và yếu cơ hẳn đi.

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên không nguy hiểm tính mạng, nhưng lại gây biến dạng khuôn mặt, ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao tiếp hàng ngày, khó biểu hiện cảm xúc.

Thời gian điều trị phụ thuộc vào mức độ tổn thương thần kinh, độ tuổi, cách phòng bệnh và thời gian bệnh nhân đến viện sớm hay muộn.

Để phòng bệnh, đặc biệt trong mùa lạnh, mọi người cần chú ý đeo kính, khẩu trang khi ra ngoài. Đặc biệt, vùng mặt, đầu, cổ cần được giữ ấm, không nằm điều hòa nhiệt độ thấp, hạn chế dùng quạt vì gây khô mắt, không nên tắm, gội đầu buổi tối, vệ sinh răng miệng sạch sẽ.

Ngoài ra, mọi người nên ăn uống lành mạnh, hạn chế chất kích thích. Khi gặp gió lạnh, chúng ta có thể massage nhẹ nhàng vùng mặt để giúp lưu thông mạch máu, tránh tình trạng liệt.