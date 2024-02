Căn bệnh do virus ai cũng mắc ít nhất một lần trong đời

Bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus thường có khởi phát cấp tính. Trẻ mắc bệnh có biểu hiện nôn liên tục, tiêu chảy nhiều lần, có thể mất nước nặng dẫn đến tử vong.

Trẻ bị tiêu chảy do Rotavirus có thể được điều trị ở nhà nếu ở thể nhẹ. Ảnh: NIH.

Theo Chủ nhiệm điều dưỡng Đinh Thị Oanh, khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Rotavirus là một trong những tác nhân chính gây tiêu chảy nặng và đe dọa tính mạng trẻ em dưới 2 tuổi.

1/3 số trẻ dưới 2 tuổi mắc ít nhất một đợt tiêu chảy do Rotavirus. Bệnh cũng chiếm 50-65% bệnh nhi mắc tiêu chảy cấp phải nhập viện.

Trẻ bị tiêu chảy do Rotavirus có dấu hiệu khởi phát là nôn liên tục. Khi mắc bệnh, các bé thường nôn liên tục nhiều lần hoặc vài lần trong ngày đầu tiên, dẫn đến mất nước và điện giải.

Trẻ mất nước nhẹ vẫn có thể tỉnh táo. Biểu hiện ban đầu là khát nước, uống nước rất nhiều và có biểu hiện tiêu cực (vồ lấy cốc, khóc lớn) khi không được uống nước.

Ở cấp độ nặng hơn, trẻ có biểu hiện kích thích li bì vật vã, nặng hơn là hôn mê. Lúc này, bé không uống được nước nữa.

Ngoài ra, trẻ mất nước có thể biểu hiện qua mắt trũng, ít hoặc không có nước mắt, miệng và lưỡi khô, nếp véo da mất đi chậm hoặc rất chậm (trên 2 giây), thóp trước lõm…

Một biểu hiện khác khi trẻ bị tiêu chảy do Rotavirus là đi ngoài tóe nước nhiều lần (trên 10 lần/ngày), mùi chua, phân có thể có nhầy nếu đồng nhiễm vi khuẩn.

Trong một số trường hợp, trẻ có thể kèm sốt vừa đến sốt cao 39-40 độ C. Trường hợp nặng, bệnh nhi có thể có biểu hiện co giật do sốt cao hoặc do rối loạn nước điện giải nặng. Các triệu chứng khác như đau bụng, ho chảy nước mũi cũng có thể xuất hiện…

Khi có biểu hiện này, trẻ vẫn cần đảm bảo đủ dinh dưỡng với khẩu phần ăn đủ các nhóm dinh dưỡng đạm, đường, chất béo và rau xanh. Các bé nên được cho ăn các thức ăn chế biến dạng lỏng, mềm, dễ tiêu hóa và có thể chia làm nhiều bữa hơn trong ngày.

Cha mẹ tuyệt đối không tự ý cho con sử dụng kháng sinh và các thuốc cầm đi ngoài hay uống các nước có ga.

Khi có các biểu hiện sau, trẻ nên được đưa đến bệnh viện để kiểm tra để các bác sĩ có cách điều trị sớm và đúng cách:

- Nôn liên tục, không bù được nước điện giải bằng đường uống

- Các trẻ có bệnh lý nền; trẻ li bì, lừ đừ, mệt mỏi nhiều

- Sốt cao hoặc bị co giật

- Đi ngoài phân lỏng nước nhiều lần, liên tục hoặc các bất thường khác…

Theo điều dưỡng Oanh, để phòng bệnh tiêu chảy do Rotavirus, bé nên được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Trong giai đoạn này, người mẹ cần đảm bảo vệ sinh sữa mẹ và ti mẹ.

Khi bước vào giai đoạn ăn dặm, trẻ nên được cho ăn đúng thời gian, đảm bảo đủ các nhóm chất dinh dưỡng; sử dụng nguồn nước sạch cho vệ sinh và ăn uống. Phụ huynh cũng nên tập thói quen rửa tay bằng xà phòng sau khi đi ngoài, thay tã lót cho trẻ, trước khi làm thức ăn, cho trẻ ăn, chăm sóc trẻ.