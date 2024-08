TP.HCM thông báo cấm nhiều tuyến đường nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Sở GTVT TP.HCM, các tuyến đường bị cấm và hạn chế lưu thông nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 19 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cụ thể, từ 19 - 22h ngày 15/8, 17h30 - 22h ngày 16, 17/8, Sở GTVT TP.HCM cấm các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng).

Lộ trình thay thế: Đường Lê Thánh Tôn → đường Đồng Khởi → đường Tôn Đức Thắng; đường Tôn Đức Thắng → đường Hàm Nghi → đường Pasteur→ đường Lê Thánh Tôn.

Từ 6 - 9h ngày 17/8, cấm các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi).

Lộ trình thay thế: Đường Lê Thánh Tôn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Lê Lợi → đường Nguyễn Huệ; đường Nguyễn Huệ → đường Lê Lợi → đường Pasteur→ đường Lê Thánh Tôn.

Từ 6 - 11h ngày 18/8, cấm các loại xe lưu thông trên phần đường dành cho xe ô tô trên đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Hàm Nghi).

Lộ trình thay thế: Lưu thông trên làn xe hỗn hợp trên đường Lê Lợi.

Ngoài cấm đường, Sở GTVT TP.HCM cũng thông báo hạn chế một số tuyến đường.

Cụ thể, từ 8 - 12h ngày 17/8, hạn chế lưu thông các loại xe trên đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Trương Định đến đường Nguyễn Thông) và đường Bà Huyện Thanh Quan (đoạn từ đường Lý Chính Thắng đến đường Điện Biên Phủ).

Ngoài ra, Sở GTVT TP.HCM cũng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.