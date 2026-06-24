Cảm nhận của giới chuyên môn về Galaxy S26 series

Không chỉ được người dùng tin chọn, các sản phẩm thuộc Galaxy S26 series cũng nhận được đánh giá tích cực từ giới công nghệ.

Không chỉ được người dùng tin chọn, các sản phẩm thuộc Galaxy S26 series cũng nhận được đánh giá tích cực từ giới công nghệ.

Ra mắt vào đầu năm, Galaxy S26 series chinh phục người dùng bằng loạt tính năng và nâng cấp mới. Dòng sản phẩm nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Trong đó, trang tin công nghệ BGR nhận định: “Đây đều là những chiếc điện thoại thông minh sở hữu tốc độ xử lý nhanh, hiệu năng mạnh mẽ, độ hoàn thiện tinh xảo đi kèm camera xuất sắc, màn hình đẹp và thời lượng pin bền bỉ”.

Qua quá trình sử dụng thực tế, giới chuyên môn đánh giá các sản phẩm thuộc dòng Galaxy S26 tích hợp nhiều tính năng hữu dụng cho cuộc sống hàng ngày. Nhờ đó, tại thị trường Đông Nam Á và châu Đại Dương, Galaxy S26 series được nhiều người dùng tin chọn.

Là dòng điện thoại AI trực quan, Galaxy S26 series chủ động hỗ trợ qua việc xử lý các tác vụ ngầm, giúp người dùng tập trung trọn vẹn vào từng khoảnh khắc.

Vantu, Vật Vờ Studio, chia sẻ: “Galaxy AI không chỉ hỗ trợ dịch ngôn ngữ mà còn hiểu thói quen và ngữ cảnh sử dụng của người Việt. Người dùng không cần cài đặt ứng dụng của bên thứ 3 hay trả phí hàng tháng cho tính năng này. Mọi thứ đều được tích hợp sẵn trong hệ thống, giúp công việc hàng ngày được xử lý đơn giản và tiết kiệm thời gian”.

Galaxy S26 series tích hợp tính năng AI tiện lợi.

Riêng về ứng dụng nhắn tin, Adam Turner, Gadget Guy, đánh giá: “Galaxy AI luôn nỗ lực đơn giản hóa cuộc sống từ những chi tiết nhỏ nhất. Tính năng gợi ý thông minh sẽ tự động hiển thị thông tin hữu ích ngay khi bạn dùng các ứng dụng nhắn tin”.

Còn với Effi, cây bút Amanz, cho biết: “Tính năng tóm tắt thông minh cung cấp bản tóm tắt hàng ngày theo từng khung giờ, sáng, chiều, tối và đêm khuya, bao gồm lịch trình, dự báo thời tiết, tóm tắt sức khỏe và thói quen ngủ. Đây là tính năng hữu ích cho những ai muốn nắm bắt tổng quan một ngày theo múi giờ địa phương”.

Những tháng đầu năm, các mẫu điện thoại flagship mới nhất của Samsung đã tối ưu cách người dùng ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng. Điều này giúp trải nghiệm chụp ảnh và chỉnh sửa video trở nên mượt mà và trực quan.

Lely Maulida, đại diện trang Tekno.kompas.com, chia sẻ: “Tôi đã thử nghiệm khả năng zoom và camera mắt thần bóng đêm Nightography của Galaxy S26 Ultra tại khu đồi Twin Peaks. Dù ánh sáng xung quanh khu vực này khá yếu sau khi trời tối, mọi chi tiết của cảnh vật vẫn được tái hiện rõ nét, bao gồm chi tiết nhỏ về ánh sáng từ đèn lắp đặt trên thân tháp”.

Khả năng zoom ấn tượng của camera Galaxy S26 Ultra.

Dòng Samsung Galaxy S26 Ultra được đánh giá cao về khả năng ghi lại khoảnh khắc tốc độ cao. Ramon Lopez, cây bút từ Revu, nhận định: “Ghi lại những khoảnh khắc thể thao tốc độ cao là bài kiểm tra khắc nghiệt với máy ảnh, điện thoại thông minh còn khó hơn. Song, Samsung Galaxy S26 Ultra đã vượt qua xuất sắc. Thiết bị này là công cụ tuyệt vời và đáng tin cậy để ghi lại những khoảnh khắc quan trọng. Phần cứng và phần mềm của sản phẩm cũng tiệm cận chuẩn chuyên nghiệp”.

Bên cạnh đó, tính năng chống nhìn trộm chủ động (Privacy Display) của Galaxy S26 Ultra đã thay đổi cách thức bảo vệ quyền riêng tư trên điện thoại. Được xây dựng trên nền tảng chuyên môn của Samsung về công nghệ màn hình, tính năng mới này cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ hiển thị theo nhu cầu riêng.

Tính năng chống nhìn trộm chủ động (Privacy Display) của Galaxy S26 Ultra.

“Thời gian qua, tính năng chống nhìn trộm chủ động trở thành một trong những tính năng ấn tượng của Samsung Galaxy S26 Ultra. Đây là sự đổi mới thầm lặng nhưng đầy sức mạnh, được kỳ vọng thiết lập tiêu chuẩn mới cho quyền riêng tư trên thiết bị di động trong tương lai”, Yonk, Greek Culture, cho biết.

Cùng quan điểm, kênh Munk TV đánh giá: “Tính năng chống nhìn trộm chủ động (Privacy Display) thật sự là tính năng thay đổi cuộc chơi. Samsung khá khéo léo khi thiết kế tính năng được bật, tắt linh hoạt. Nếu không cần sử dụng, bạn có thể tắt đi. Tính năng này đặc biệt hữu ích với tôi khi đi làm. Cá nhân tôi không thích sử dụng miếng dán chống nhìn trộm, vì vậy việc được tích hợp sẵn trên di động khá tiện lợi, nhất là với những tác vụ nhạy cảm như ngân hàng”.

Có thể nói, Galaxy S26 series mang đến cho người dùng nhiều tính năng nổi bật, từ camera, tính năng AI, bảo mật cho đến loạt tiện ích phục vụ giải trí, công việc. Tùy theo nhu cầu và điều kiện tài chính, người dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp trong series này.