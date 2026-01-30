Cẩm nang tra cứu đơn vị hành chính sau sáp nhập

Cuốn "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" cung cấp thông tin cơ bản về các đơn vị hành chính trong cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập.

Cuốn sách Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long cung cấp những thông tin cơ bản của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Mỗi đơn vị hành chính cấp xã được trình bày trong tổng thể đơn vị hành chính cấp tỉnh với đầy đủ các nội dung thông tin về sắp xếp mới trên cơ sở địa giới hành chính và quy mô dân số của các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập, thuận tiện cho việc tra cứu thông tin về vị trí địa lý và địa giới của từng đơn vị hành chính mới.

Cuốn sách Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Bên cạnh nội dung thông tin tra cứu về các đơn vị hành chính, cuốn sách còn công bố 34 bản đồ hành chính của 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập do Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cung cấp. Đây là tư liệu bản đồ hành chính chính thức theo quy hoạch mới nhất của quốc gia, được biên tập theo chuẩn kỹ thuật bản đồ hiện đại và phù hợp với dữ liệu chính thức sau Nghị quyết của Quốc hội.

Dù các thông tin hiện có thể tìm thấy trên mạng Internet, cuốn sách vẫn là một ấn phẩm chính thống, có sự kiểm soát chặt chẽ, nghiêm cẩn về mặt số liệu và được xuất bản bởi một cơ quan xuất bản uy tín, nên cuốn sách vẫn có tính hữu ích lớn với bạn đọc.