Cẩm nang du lịch cho cộng đồng LGBTQ+

“Cẩm nang du lịch LGBTQ+” là cuốn sách đầu tiên của Lonely Planet dành riêng cho cộng đồng LGBTQ+, gợi ý những điểm đến do chính người địa phương giới thiệu.

Ảnh minh họa: Rosemary Ketchum.

Nửa thế kỷ kể từ khi xuất bản cuốn cẩm nang du lịch đầu tiên, Across Asia on the Cheap, Lonely Planet đã phát triển thành gã khổng lồ toàn cầu, bán được 150 triệu cuốn cẩm nang đề xuất điểm đến, địa chỉ lưu trú và ăn uống tại nhiều địa điểm du lịch khắp thế giới cho đối tượng du khách tiết kiệm. Nhưng The LGBTQ+ Travel Guide (Cẩm nang du lịch LGBTQ+) là ấn phẩm đầu tiên của công ty này dành riêng cho cộng đồng LGBTQ+, dù lâu nay họ đã tích hợp phần này trong các cuốn sách khác.

Tác giả Alicia Valenski giới thiệu hơn 50 điểm đến thân thiện với cộng đồng LGBTQ+, như Brooklyn, Berlin và Puerto Vallarta, Mexico. Điểm đặc biệt là những đề xuất tổng hợp từ gợi ý của người dân địa phương.

The LGBTQ+ Travel Guide khổ 20 cm x 24,7 cm, dày 240 trang, khác với phần lớn những cuốn cẩm nang bìa mềm, khổ bỏ túi của công ty. Lonely Planet vốn phát triển mạnh mảng sách điện tử, hà cớ gì lúc này lại ra mắt cuốn cẩm nang bóng bẩy khó lòng nhét vừa vào balô?

Sách The LGBTQ+ Travel Guide (Cẩm nang du lịch LGBTQ+). Ảnh: Lonely Planet.

Valenski cho biết cuốn sách được lên lịch năm 2019 hoặc 2020. Nhưng rồi đại dịch Covid-19 bùng phát, thế giới dừng lại. Đến năm 2022-2023 thì đội ngũ mới sẵn sàng trở lại.

Valenski hình dung cuốn sách sẽ hài hòa giữa kiểu lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi và tinh thần ngẫu hứng, đến nơi mới nhắn hỏi một người bạn sống ở thành phố đó để xin lời khuyên điểm vui chơi. "Độc giả có thể lướt tìm những điểm nổi bật, xem bản đồ, thông tin cần biết. Hoặc có thể đọc câu chuyện của những người góp phần vào cuốn sách này, lý do họ sống ở đó. Vậy nên nó giống một cuốn sách Hãy-chọn-chuyến-phiêu-lưu-cho-chính-mình", cô nói, kỳ vọng sẽ giúp du khách cảm thấy vui vẻ, an toàn và thoải mái khi theo những gợi ý của mình.

Để tìm ra những "hướng dẫn viên" cho cuốn sách này, Valenski đã rong ruổi khắp các blog du lịch. Trong số đó có Two Bad Tourists ở Madrid và Tây Ban Nha có câu chuyện mà cô rất thích: "Chúng tôi hẹn hò, rồi lại chia tay, giờ đây chúng tôi vẫn cùng điều hành một công ty du lịch". Sau đó càng thêm nhiều người giới thiệu nhân vật cho cô phỏng vấn. "Tôi cũng chủ đích trò chuyện với nhiều người chuyển giới, để đảm bảo thể hiện được quan điểm của họ", cô cho hay.

Khi đội của cô liên hệ các địa chỉ du lịch và nhận về phản hồi như "Chúng tôi không muốn góp mặt" hoặc "Chúng tôi lo lắng cho sự an toàn của mình", thì các thông tin về họ sẽ lập tức được lược bỏ. "Nhưng hầu hết doanh nghiệp đều vui mừng góp mặt", Valenski nói trong phỏng vấn với New York Times. Không điểm du lịch nào có người nói: "Đó là điều cấm kị ở đây".

Song cô có phần tiếc nuối vì chưa đưa ra được nhiều gợi ý ở châu Phi và châu Á vì khó tìm được người thoải mái chia sẻ.