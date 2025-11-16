Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Cấm đường, sơ tán dân khi đồi xuất hiện vết nứt dài hàng trăm mét

  • Chủ nhật, 16/11/2025 09:09 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Tại một khu vực đồi núi ở xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) xuất hiện vết nứt dài, sụt lún gây nguy hiểm, chính quyền đã cấm đường và sơ tán các hộ dân đến khu vực an toàn.


Ngày 16/11, lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) xác nhận, tại khu vực đồi núi ở thôn Quyết Thắng xuất hiện vết nứt dài 150 m, địa phương đã chủ động sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu, đồng thời tiến hành cấm đường để đảm bảo an toàn.

Theo đó, vào chiều 15/11, khi đang dọn khối lượng đất từ mái taluy dương tràn xuống tuyến đường giao thông trục xã bị sạt lở sau mưa lớn, người dân tá hỏa khi phát hiện trên ngọn đồi phía trên đã bị nứt, sụt lún nghiêm trọng.

vet nut anh 1

Vết nứt dài 150 m tại khu vực đồi núi.
vet nut anh 2

Tại đồi có nhiều điểm sụt lún sâu.
vet nut anh 3

Chính quyền đã cấm đường và sơ tán các hộ dân khu vực mất an toàn đến vị trí khác.

Qua quan sát, ngọn đồi cao khoảng 50 m có vết nứt dài khoảng 150 m, đã bị sụt lún 80 cm, thậm chí có nơi bị sụt tới 1m, tạo nên rãnh sâu. Trước nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, chính quyền xã Sơn Kim 2 đã huy động lực lượng rào chắn, cấm đường qua vị trí đồi bị sụt trượt và sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu sinh sống phía dưới chân đồi.

Theo chính quyền địa phương, do khu vực đồi có vết nứt dài, sụt trượt nghiêm trọng, chính quyền địa phương hiện chưa thể tính toán phương án xử lý. Đặc biệt, theo dự báo, khu vực toàn tỉnh sắp có mưa lớn do ảnh hưởng không khí lạnh, vậy nên, nguy cơ xảy ra sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hoài Nam/Tiền Phong

vết nứt Hà Tĩnh Hà Tĩnh thôn Quyết Thắng đồi sơ tán dân

