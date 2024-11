Cái tát cảnh tỉnh Arsenal

Trận đấu xa nhà nhất của Arsenal trong mùa giải Premier League lại mang đến nỗi thất vọng lớn. Tại St James' Park, "Pháo thủ" không chỉ để thua, mà còn bị Newcastle vượt mặt ở tất cả khía cạnh của trận đấu.

Pha lập công duy nhất của Alexander Isak giúp "Chích chòe" giành chiến thắng tối thiểu, trong khi Arsenal, dù vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, có nguy cơ phải gác lại giấc mơ vô địch.

Hai năm trước, tại chính sân vận động này, Arsenal từng chịu thất bại đau đớn và đánh mất suất tham dự Champions League. Giờ đây, họ lại đối mặt với viễn cảnh tương tự, nhưng ở một mức độ nghiêm trọng hơn. Với thất bại thứ ba trong bốn chuyến làm khách gần nhất trên sân St James’ Park, Arsenal đánh mất ba điểm, đồng thời lộ rõ nhiều điểm yếu khó khắc phục.

Thầy trò Arteta bước vào trận đấu với phong độ không mấy ấn tượng - chỉ một điểm trong ba trận gần nhất, trong đó có hai trận thua liên tiếp trên sân khách. Không còn lý do để đổ lỗi cho sự thiếu hụt về nhân sự, bởi họ vẫn ra sân với đầy đủ đội hình.

Tuy nhiên, toàn bộ 90 phút của trận đấu, Arsenal chỉ tung ra được đúng một cú sút trúng đích, một con số đáng báo động cho một đội bóng nuôi tham vọng vô địch.

"Chúng tôi xứng đáng thua", huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận. "Vấn đề không phải là về việc giành ngôi vô địch, mà là phải thể hiện phiên bản tốt nhất của mình mỗi tuần". Đáng tiếc là Arsenal chưa thể hiện được điều đó trong trận này.

Arteta cũng bày tỏ sự thất vọng khi đội bóng của ông không thể hiện được sự sắc bén và tinh tế trong cách triển khai bóng. Trái lại, Newcastle làm tốt hơn nhiều, họ giữ sạch lưới, chớp cơ hội ghi bàn một cách hiệu quả.

Pha kiến tạo chuẩn xác của Anthony Gordon giúp Isak lập công ngay từ đầu trận, và từ đó, Newcastle chơi chặt chẽ, phòng ngự kiên cường để bảo toàn tỷ số. Ngược lại, Arsenal tỏ ra bế tắc trong tấn công, và gần như không có mối đe dọa nào thực sự nguy hiểm. “Pháo thủ” kiểm soát bóng khá tốt, nhưng không thể khai thác thành công để tạo ra những pha dứt điểm chất lượng.

Trong bối cảnh Bukayo Saka bị hậu vệ Lewis Hall của Newcastle khóa chặt, Arsenal thực sự nhớ tới sự sáng tạo của đội trưởng Martin Odegaard. Thiếu đi sự dẫn dắt của cầu thủ này, đội bóng của Arteta trở nên đơn điệu và dễ dàng bị bắt bài.

Leandro Trossard, người thường mang đến niềm hy vọng mỗi khi ra sân, cũng thi đấu mờ nhạt. Arteta có thể đã hối hận khi không tung Ethan Nwaneri vào sân từ đầu, thay vào đó là dùng anh như một “lá bài” cứu nguy trong hiệp hai.

Sự chú trọng vào thể hình và sức mạnh cơ bắp của Arteta có vẻ phản tác dụng trong trận này. Arsenal có thể to lớn về thể hình, nhưng lại thiếu đi sự tinh tế trong lối chơi. Trong khi đó, Newcastle triển khai lối chơi với sức mạnh và năng lượng bền bỉ, ép “Pháo thủ” phải thi đấu theo cách của họ. Arteta thừa nhận: “Chúng tôi bị cuốn vào lối chơi mà họ mong muốn”.

Cơ hội cho Arsenal là rất ít. Những cú sút của Declan Rice và một pha dứt điểm hụt ở phút bù giờ đều không thể tạo ra bàn thắng. Hàng phòng ngự của Newcastle có chiều cao vượt trội, dễ dàng hoá giải những pha phạt góc của “Pháo thủ”. Một tình huống đáng chú ý khác là pha cản phá xuất sắc của Dan Burn trước Leandro Trossard.

Tuy nhiên, Newcastle không chỉ chiến thắng nhờ bàn thắng sớm của Isak, mà còn bằng sự kiên cường và nỗ lực không mệt mỏi. Điều này thể hiện rõ ràng qua cách họ phòng ngự chắc chắn và gây áp lực lên Arsenal từ mọi phía. Anthony Gordon, cầu thủ kiến tạo cho Isak, tiếp tục chứng minh khả năng tạo đột biến của mình ở những trận cầu lớn.

Trận thắng trước Arsenal giúp Newcastle vực dậy tinh thần sau chuỗi năm trận không thắng trước đó. Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi được nối tiếp sau trận thắng trước Chelsea ở Carabao Cup. Một lần nữa, người hâm mộ Tyneside hân hoan trong niềm vui chiến thắng, và Eddie Howe, huấn luyện viên của Newcastle, cũng cho thấy khả năng truyền cảm hứng và khơi dậy tinh thần chiến đấu của đội bóng.

Trận đấu không thực sự đẹp mắt về mặt kỹ thuật, nhưng đó là màn trình diễn của ý chí và nỗ lực. Với Arsenal, trận thua này làm ảnh hưởng tới cơ hội vô địch và đặt ra câu hỏi lớn về khả năng cạnh tranh của họ.

Hiện tại, “Pháo thủ” không còn là đội bóng đáng sợ và hiệu quả như đầu mùa giải. Sau trận đấu, Arsenal để lọt lưới 10 bàn trong sáu trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, một con số đáng lo ngại với một đội bóng có tham vọng.

Thất bại trước Newcastle cũng đặt Arsenal vào thế khó khi phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ như Liverpool và Man City trong thời gian tới. St James’ Park từ lâu đã là thử thách mà các nhà vô địch thực sự có thể vượt qua. Nhưng Arsenal không làm được điều đó.

