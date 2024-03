'Cái ôm của Taylor Swift có vị mặn'

Cảm giác ôm Taylor Swift là như thế nào? Theo Giselle Heng, bé gái 11 tuổi người Singapore, nó có vị hơi mặn.

Giselle Heng không chỉ được ôm và đập tay với Taylor Swift mà còn được siêu sao người Mỹ tặng một chiếc mũ phớt khi đang biểu diễn bài 22.

Điều này xảy ra trong đêm 2/3 - đêm diễn đầu tiên trong sáu buổi diễn của Taylor Swift tại Sân vận động Quốc gia Singapore, thuộc khuôn khổ Eras Tour.

"I love you"

“Em đã tặng Taylor Swift một chiếc vòng tình bạn có ghi số 22 và nói ‘I love you’ với cô ấy. Cô ấy cũng nói ‘I love you’ lại với em. Em ôm cô ấy, một ít tóc dính vào miệng, nó hơi mặn vì mồ hôi của Swift nhưng em không bận tâm chút nào”, nữ học sinh trường tiểu học Yishun kể lại qua điện thoại với The Straits Times.

Giselle đội chiếc mũ phớt mà cô nhận được từ Taylor Swift vào tối 2/3. Ảnh: Vicky Chang.

Kể từ khi Eras Tour bắt đầu ở Glendale (Mỹ) vào năm 2023, Swift có thói quen tặng mũ phớt - được gọi là “chiếc mũ 22” - cho một người hâm mộ may mắn tại sân khấu.

Mẹ của Giselle, Vicky Chang (39 tuổi, trợ lý điều hành của một công ty luật), đã không mua vé xem Eras Tour. Tuy nhiên, bạn của cô, cũng là mẹ của bạn cùng lớp với Giselle, đã mua được ba vé hạng 2, trị giá 328 USD /vé. Chồng của người bạn quyết định không đi và để lại một vé cho Giselle.

Tấm vé hạng 2 sau đó được đổi thành hạng 1, giúp ba người xuống ngay sau hàng ghế VIP 1. Cô Chang ngồi bên ngoài sân vận động cùng con gái nhỏ Elyssa (8 tuổi) trong thời gian 3 tiếng rưỡi mà Swift biểu diễn.

Khoảnh khắc đáng nhớ

Giselle đang nhảy theo bài hát Look What You Made Me Do của Swift thì một người đàn ông mặc đồ đen, trông giống vệ sĩ, đến gần xin phép người đi kèm để đưa cô lên sân khấu.

Giselle nhớ mình đã hét “Có” liên tục và nói thêm: “Lúc đầu em rất bối rối, em nghĩ họ chỉ đưa em đến gần sân khấu hơn. Tuy nhiên sau đó họ đưa em qua khỏi VIP. Em quỳ trước sân khấu và nhìn thấy toàn bộ phần trình diễn 22 ngay trước mặt”.

Nữ sinh lớp 5 của trường Tiểu học Yishun quyết định giữ lại chiếc mũ phớt có chữ ký của Taylor Swift và chiếc áo sơ mi mà cô đã mặc đến buổi hòa nhạc - một chiếc áo phông Junior Jewels mô phỏng lại trang phục cùa Swift trong MV You Belong With Me (2008).

“Em sẽ không bao giờ giặt nó và cũng không mặc nó nữa. Đây là chiếc áo em đã mặc khi được Taylor Swift ôm”, Giselle nói.

Có những người hâm mộ trẻ tuổi khác hy vọng có được “chiếc mũ 22” và khoảnh khắc cá nhân với Swift trong năm đêm biểu diễn tiếp theo của cô ấy.

Keira Chia, 9 tuổi, mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối, hy vọng nhận được “chiếc mũ 22” của ngôi sao nhạc pop Taylor Swift. Ảnh: Adelyn Tan.

Trong đó có Keira Chia, một nữ sinh 9 tuổi ở trường tiểu học Nanyang, được chẩn đoán mắc bệnh u thần kinh đệm, một loại khối u ung thư giai đoạn cuối bắt đầu trong não, hơn một năm trước. Cô ấy thích ca hát và nhảy múa, nhưng hiện tại phải ngồi xe lăn và không thể cử động chân.

Tổ chức từ thiện Viva Foundation dành cho trẻ em mắc bệnh ung thư có trụ sở tại Singapore đã hợp tác với thương hiệu túi Aupen để tài trợ cho Keira một căn phòng riêng trị giá hơn 30.000 USD để tham dự buổi hòa nhạc ngày 7/3 cùng mẹ.

“Chúng tôi muốn giúp Keira được xem trực tiếp thần tượng của cô ấy biểu diễn. Hy vọng rằng, với sự ủng hộ của mọi người, Taylor Swift sẽ trao cho Keira ‘chiếc mũ 22’”, người phát ngôn của Aupen nói với Straits Times.