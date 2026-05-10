Cái kết cho vai người chồng tồi tệ của Lương Thế Thành

Trong tập cuối "Bóng ma hạnh phúc", Trang (Ngân Hòa) mưu hại Dũng (Lương Thế Thành) nhưng không thành công, thậm chí bị thương nặng.

Tối 9/5, tập cuối cùng của Bóng ma hạnh phúc với sự tham gia của Lê Phương, Lương Thế Thành, Ngân Hòa lên sóng. Sau khi bị Dũng (Lương Thế Thành) lừa lấy lại hết tài sản, Trang (Ngân Hòa) điên cuồng tìm cách trả thù. Cô chuốc thuốc mê Dũng rồi trói anh lên xe và tẩm xăng.

Lúc này, Trang cũng đổ xăng lên chính người mình và bị ngọn lửa từ chiếc xe bén vào. Dũng may mắn thoát được khỏi chiếc xe và lao vào cứu Trang. Tuy nhiên, cả hai bị bỏng nặng và phải cấp cứu.

Mai vẫn đến thăm Trang khi thấy cô bị thương nặng.

Mai (Lê Phương) sau đó vẫn tới thăm Trang, thậm chí nấu cháo cho cô và giúp mai táng thi thể cha của Trang. Thay vì tức giận, chửi bới, Mai vẫn nhẹ nhàng, hỏi thăm Trang. Mai giải thích cô muốn dành ân tình cuối cùng cho con gái của người cô từng mang ơn. Sau khi Trang hồi phục, Mai không muốn cả 2 gặp lại nhau nữa.

Sau khi làm sai vô số chuyện, Trang cuối cùng cũng xin lỗi Mai. Lúc này, công an cũng tới để lấy lời khai từ Trang trong vụ cố mưu sát Dũng.

Kết phim tiếp tục gây bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Mai quá lương thiện khi vẫn chăm sóc “tiểu tam”. Bên cạnh đó, một số ý kiến còn nhận xét cảnh cháy trong tập cuối khá gượng gạo, thiếu chân thực. Tuy nhiên, cũng có người xem nhận xét kết phim của Bóng ma hạnh phúc hợp lý, hướng mọi người đến điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Bóng ma hạnh phúc xoay quanh đề tài gia đình. Trong phim, Mai là người vợ hiền lành, sẵn sàng hy sinh sự nghiệp để ở nhà, tập trung chăm sóc chồng con. Sau đó, cô đưa Trang về nhà sống cùng, hỗ trợ cô gái này việc học hành. Vì từng mang ơn mẹ Trang nên Mai luôn cố gắng giúp đỡ đàn em. Thế nhưng, Mai không hề hay biết Trang đã dụ dỗ rồi ngoại tình với chồng của cô.

Suốt thời gian phim lên sóng, nhân vật của Lương Thế Thành và Ngân Hòa bị chỉ trích dữ dội. Thậm chí, nhiều khán giả đã tràn vào trang cá nhân của diễn viên để mắng chửi, lên án. Sau khi tập cuối lên sóng, Lương Thế Thành chia sẻ trên trang cá nhân: "Cuối cùng ngày này cũng đã tới, hành trình đã khép lại sau 50 tập. Thành xin chân thành cám ơn khán giả trong suốt mấy tháng vừa qua đã đón nhận và thăng trầm cũng như phẫn nộ cùng các nhân vật của phim. Hãy chờ xem Thành vào những vai diễn khác ấn tượng hơn".