Cuốn sách ‘giấy dán tường tử thần’ gây nguy hiểm cho người đọc

Shadows From The Walls Of Death là cuốn sách nguy hiểm theo đúng nghĩa đen, với nội dung là những mẫu giấy dán tường chứa đầy hóa chất độc hại asen.