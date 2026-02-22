Cái bẫy mang tên tự kỷ khiến nhiều phụ huynh hoang mang

Khi thấy con có các điểm khác biệt so với bạn bè cùng tuổi, nhiều bậc cha mẹ cảm thấy hoang mang sợ con bị tự kỷ. Thay vì đem bé đến bác sĩ, họ tìm tới những lời khuyên trên mạng.

Khi nghi ngờ con mắc chứng tự kỷ, cha mẹ hãy mang bé tới gặp bác sĩ. Ảnh minh họa: M&C.

Nhiều cha mẹ than thở họ như sống trong địa ngục cả năm qua vì lo sợ con mình có thể mắc chứng tự kỷ. Họ kể mỗi ngày đều gọi tên con và kiểm tra xem con có nhìn họ hay không. Thậm chí, có trường hợp lo lắng từ khi con vừa mới chào đời hoặc chưa đầy thôi nôi, nên cha mẹ đã đưa trẻ đến các trung tâm tư vấn để thực hiện nhiều loại kiểm tra khác nhau.

Vì phải sống trong lo lắng suốt một thời gian dài, một số người đã gặp vấn đề về tâm lý như trầm cảm, lo âu, và cũng không ít cặp vợ chồng xảy ra xung đột. Tuy nhiên, thật may mắn khi những phụ huynh đó đã tìm đến phòng khám để gặp chuyên gia.

Ngoài kia, vẫn còn nhiều phụ huynh lo sợ con mình bị chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ nên không dám đến bệnh viện. Còn bao nhiêu bậc cha mẹ đang vật lộn trong lo lắng? Còn bao nhiêu người đang tiêu tốn thời gian quý báu bên con cái chỉ vì bất an?

Một ngày nọ, tôi đã tế nhị hỏi một người mẹ: "Chị ơi, từ khi nào chị bắt đầu nghĩ con mình bị tự kỷ?", Chị ấy trả lời: “À, khi tôi tìm kiếm trên YouTube thì nó hiện ra ngay. Xem một video rồi thì các video liên quan đến tự kỷ cứ thế xuất hiện. Càng xem, tôi càng cảm thấy như những gì họ nói đều giống hệt với con mình vậy".

Năm 2019, tôi vẫn chưa thật sự có cảm giác gần gũi với YouTube. Tôi không xem đó là một nguồn thông tin đáng tin cậy và cũng không thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra nỗi lo lắng của nhiều bậc phụ huynh bắt đầu từ YouTube hoặc bị thổi phồng lên vì nó. Tò mò không biết trên đó có gì khiến ai cũng lo lắng như vậy, tôi gõ tìm kiếm từ khóa "rối loạn phổ tự kỷ".

Phần lớn kết quả là video do các bậc cha mẹ nuôi con mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ đăng tải, hoặc video từ các chuyên gia trong các lĩnh vực đặc biệt khác. Tôi kéo mãi xuống dưới nhưng vẫn không thấy một video nào đến từ chuyên gia thuộc lĩnh vực sức khỏe tinh thần trẻ em và thanh thiếu niên.

Tôi rất vui khi tình cờ nhìn thấy một video phỏng vấn giáo sư khoa tâm thần nhi của một bệnh viện đại học, nhưng than ôi, video đó chỉ có 67 lượt xem.

Tại Hàn Quốc, người duy nhất có thẩm quyền chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ là bác sĩ chuyên khoa tâm thần nhi, tức chuyên gia về sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên. Ấy vậy mà trên YouTube, video của bác sĩ tâm thần nhi hầu như không thấy đâu, và video duy nhất đó cũng chẳng ai xem! Trong khi đó, những video khác lại đạt hơn 100.000, thậm chí 200.000 lượt xem.

Chúng ta đã bước vào thời đại mà việc tìm kiếm thông tin trên YouTube trở nên phổ biến hơn cả các công cụ tìm kiếm truyền thống. Các bậc cha mẹ tìm kiếm rất nhiều thông tin trên YouTube, và nhu cầu này vẫn không ngừng tăng lên. Thế nhưng, những video thực sự hữu ích và đáng tin cậy lại rất khan hiếm.

Từ hôm đó, tôi dần cảm nhận rõ hơn một điều: nhiều phụ huynh đưa con đến khám, nhưng chỉ tập trung vào việc kiểm tra tâm lý để xác định con có bị tự kỷ hay không, mà vô tình đánh mất thời gian quý báu bên con.

Tôi cảm thấy rất bực bội mỗi khi biết rằng, chính những video không được kiểm chứng, những thông tin mơ hồ bị thuật toán của YouTube đẩy lên, đã khiến các bậc cha mẹ rơi vào vũng lầy của sự bất an. Vì vậy, tôi thường hỏi các bậc phụ huynh khi đến khám: "Anh/chị đã lấy thông tin đó từ đâu? Ai đã nói với anh/chị điều đó?".

Các bậc cha mẹ hiện nay phải chịu đựng sự khổ sở vì có quá nhiều thông tin, cả đúng lẫn sai lệch. Họ nói ngay cả khi con nhìn họ cười rạng rỡ, họ vẫn không khỏi nghi ngờ: "Liệu con mình có bị tự kỷ không?" chỉ vì trẻ nhìn vào mắt họ 8 trong 10 lần, hoặc họ lo lắng về khả năng giao tiếp xã hội của con chỉ vì bé giật mình khi nghe tên một người lạ.

Thuật toán của YouTube dẫn họ đi hết video này đến video khác suốt cả đêm, khiến sự bất an cứ thế lớn dần lên như một hòn tuyết lăn. Tôi chỉ cảm thấy thương xót và tiếc nuối cho những bậc phụ huynh như vậy. Bởi dù là một chuyên gia, dù có cố gắng giải thích bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không dễ dàng giúp họ giải tỏa được sự lo lắng và bất an đã tích tụ suốt nhiều tháng trời.

Vì vậy, tôi đã quyết định bắt đầu làm kênh YouTube của riêng mình, một phần vì tinh thần trách nhiệm, một phần vì lòng kiêu hãnh. Mục tiêu của tôi chỉ là: Mỗi khi ai đó tìm kiếm về rối loạn phổ tự kỷ thì video do bác sĩ chuyên khoa tâm thần nhi thực hiện sẽ xuất hiện trên trang đầu tiên.