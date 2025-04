CAHN nhận nhiệm vụ vô địch hai giải đấu

Chiều 24/4, tập thể đội bóng CAHN đã có cuộc đón tiếp lãnh đạo CATP Hà Nội. Tại buổi gặp, lãnh đạo CATP Hà Nội biểu dương những thành tích mà CLB CAHN đạt được trong thời gian qua, đồng thời giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Mano Polking phải vô địch Cúp Quốc gia và Cúp Đông Nam Á. Đối với V.League, CAHN phải cán đích ở vị trí top 3 chung cuộc.

Trước nhiệm vụ được giao, HLV Mano Polking gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo CATP Hà Nội. Ông khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ.

“Là HLV trưởng tôi hiểu tầm quan trọng vĩ mô mà CLB đang hướng tới góp phần vào thành công chung của bóng đá Việt Nam. Tôi hiểu nhiệm vụ mà chúng tôi phải làm, nhất là giành chiến thắng trong trận bán kết lượt về Cúp Đông Nam Á với PSM Makassar. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng giành những chiến thắng quan trọng để hướng tới mục tiêu cao nhất. Thực sự mong chờ được gặp lại mọi người vào ngày 30/4 ăn mừng chiến thắng”, HLV Mano Polking đáp lại sự kỳ vọng của lãnh đạo CATP Hà Nội.

Hiện tại, CAHN là đội bóng duy nhất đứng trước “cú ăn ba” khi còn cơ hội lên ngôi vô địch ở cả ba mặt trận V.League, Cúp Quốc gia và Cúp Đông Nam Á. Tuy nhiên, ở V.League CAHN khó có thể cạnh tranh được với các “ông lớn” như Nam Định hay Hà Nội. Với Cúp Quốc gia hay Cúp Đông Nam Á, đội bóng này chỉ còn cách trận chung kết 1 trận đấu.

