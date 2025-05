Cafu cảnh báo Ancelotti

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) nỗ lực theo đuổi HLV Ancelotti trong hơn một năm. Hôm 2/5, ESPN cho biết CBF ra hạn chót để chiến lược gia người Italy ra quyết định về tương lai. Nguyên nhân chính nằm ở việc Real Madrid không muốn chia tay Ancelotti sớm, trong khi CBF lại muốn công bố Ancelotti ngay trong tháng 5.

Ancelotti là ứng viên số một và được CBF nhắm đến để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026. Tuy nhiên, Cafu không tán thành với động thái này.

Chia sẻ trên ESPN, huyền thoại này cho biết: "Tôi sẽ chọn Rogerio Ceni hoặc Renato Gaucho cho giai đoạn ngắn hạn. Một khi World Cup 2026 kết thúc, họ (CBF) có thể ra quyết định. Liên đoàn cần chọn một huấn luyện viên bắt đầu công việc này ngay lập tức, để việc tiếp nhận và thực thi các mục tiêu diễn ra một cách tự nhiên".

Theo Cafu, CBF đang quá vội vàng và có thể trả giá nếu sớm bổ nhiệm Ancelotti. Huyền thoại tuyển Brazil cho rằng việc Ancelotti đến vào thời điểm này sẽ khiến ông có rất ít thời gian để làm quen với đội hình và chuẩn bị cho vòng loại World Cup đang diễn ra.

Cafu là học trò cũ của Ancelotti tại AC Milan. Cả hai có mối quan hệ thân thiết.

Quan điểm của Cafu gây ra nhiều tranh cãi. Một số người đồng ý với cựu hậu vệ này rằng Brazil cần một HLV có thể xây dựng một kế hoạch dài hạn và thay vì là phương án "chữa cháy". Những người khác lại cho rằng Ancelotti là một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới và có thể mang lại thành công ngay lập tức cho đội tuyển Brazil.

Jorge Jesus (vừa chia tay Al Hilal) và Abel Ferreira (Palmeiras) là những phương án khác của CBF cho ghế HLV trưởng ĐTQG.

