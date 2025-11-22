Cadivi vào top 20 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) vừa được vinh danh Top 5 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” ngành sản xuất, công nghiệp chế biến, chế tạo và Top 20 toàn ngành.

Kết quả này dựa trên khảo sát uy tín được thực hiện thường niên bởi Anphabe. Thành tựu này là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của Cadivi trong việc xây dựng một môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và phát triển bền vững. Đây là nơi mọi thành viên được lắng nghe, được trao quyền và có điều kiện phát huy trọn vẹn năng lực của mình.

Cadivi được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”, khẳng định sức hút và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường nhân sự.

Ông Hồ Quang Nhân, Tổng giám đốc Cadivi, chia sẻ: “Giải thưởng này là sự ghi nhận cho niềm tin và nỗ lực mà Cadivi đã vun đắp suốt nhiều năm cùng đội ngũ nhân sự của mình. Lấy con người làm trọng tâm, chúng tôi kiến tạo môi trường khuyến khích học hỏi, đổi mới và hòa nhập. Ở đó, mỗi cá nhân có cơ hội phát triển trọn vẹn, đồng thời truyền cảm hứng và hỗ trợ nhau để cùng tiến bộ”.

Tại Cadivi, văn hóa phát triển được xem như DNA của doanh nghiệp. Tinh thần này được cụ thể hóa qua nhiều sáng kiến thiết thực như các khóa đào tạo chuyên sâu, chương trình huấn luyện thực tiễn, cơ hội trải nghiệm đa dạng vị trí và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Mỗi nhân viên được khuyến khích vượt qua giới hạn, khai mở tiềm năng và có định hướng phát triển bền vững.

Cadivi đầu tư nghiêm túc không chỉ vào năng lực chuyên môn mà còn vào sự gắn kết nội bộ. Doanh nghiệp xây dựng lộ trình khám phá năng lực cá nhân cho từng vị trí, thiết lập hệ thống ghi nhận và đánh giá minh bạch, đồng thời trao cơ hội thăng tiến công bằng. Nhờ đó, tỷ lệ thăng tiến nội bộ luôn ở mức cao, phản ánh hiệu quả trong chiến lược phát triển nhân tài từ bên trong.

Chương trình đào tạo dành riêng cho đội ngũ quản lý và lãnh đạo Cadivi trong giai đoạn 2025-2026.

Bên cạnh sự nghiệp, Cadivi còn chăm lo đời sống toàn diện cho nhân viên, đặc biệt là sức khỏe tinh thần. Những hoạt động như CLB cầu lông, hội thao thường niên với nhiều bộ môn như bóng đá, chạy bộ, pickleball... thu hút hơn 1.000 nhân viên trên cả nước. Các chương trình này vừa nâng cao thể lực, vừa gắn kết đội ngũ, tạo nguồn năng lượng tích cực lan tỏa vào công việc và cuộc sống.

Cadivi thực hiện chương trình trồng cây thể hiện rõ ràng cam kết thúc đẩy bảo vệ môi trường và tăng cường sự gắn kết nội bộ qua những hành động đầy ý nghĩa.

Hành trình phía trước của Cadivi là nơi mỗi thành viên được truyền cảm hứng để tỏa sáng, cùng nhau tạo dựng giá trị và xây dựng tương lai bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng.