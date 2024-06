Cách tránh nóng cho điện thoại vào mùa hè

Nhiệt độ tối ưu cho điện thoại nằm trong khoảng từ 0-35 độ C, nhưng có một số nguyên nhân khiến điện thoại của chúng ta bị nóng hơn mức này. Một số lý do phổ biến như: để điện thoại dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong môi trường có nhiệt độ cao; dùng điện thoại khi đang sạc; pin hoặc bộ sạc bị lỗi; lỗi trong phần mềm; điện thoại chứa ứng dụng hoặc phần mềm độc hại. Ngoài ra, điện thoại cũng dễ bị quá nhiệt do ốp lưng quá dày hoặc ứng dụng bị trục trặc… Ảnh: Cnet.