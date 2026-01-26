Cách tín đồ TMĐT tận hưởng mùa mua sắm Tết ‘nhẹ ví’

Không muốn “nước đến chân mới nhảy” hay chen chúc từng khu phố để tìm kiếm quần áo, quà biếu, đồ trang trí, nhiều người dùng chọn chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026 từ sớm trên sàn TMĐT.

Câu chuyện của Huỳnh Thanh, Trí Thức và Gia Hân - ba nhân vật với ba thói quen mua sắm khác biệt, phần nào cho thấy bức tranh chuẩn bị Tết đa dạng của người dùng thương mại điện tử (TMĐT).

Lên kế hoạch sớm để mua sắm thảnh thơi, tiết kiệm

Khác với các năm trước, chị Huỳnh Thanh (sinh năm 1994, thành phố Đà Nẵng) bước vào mùa mua sắm Tết 2026 với tâm thế chủ động hơn. Thay vì để việc dọn dẹp, sắm sửa dồn vào những ngày cận Tết, năm nay, chị lên danh sách đồ dùng cần mua từ sớm, chia nhỏ từng hạng mục để kiểm soát ngân sách.

Là người quán xuyến chi tiêu trong gia đình, chị Thanh cho rằng muốn tiết kiệm hiệu quả khi mua sắm trên sàn TMĐT, mỗi người nên có “chiến lược” cụ thể. Bên cạnh việc lên danh sách sớm sản phẩm cần mua, việc theo dõi thời gian sàn “tung” voucher và chọn đúng thời điểm chốt đơn là bí kíp giúp chị tối ưu chi phí, đồng thời giữ nhịp sinh hoạt thoải mái cho Tết năm nay.

“Như với Mega Sale, tôi thường theo dõi thông tin trước 1-2 ngày và lưu sẵn voucher của sàn. Đến đúng 0h ngày diễn ra chương trình, tôi nhanh tay áp mã, chốt đơn để mua sản phẩm với giá tốt. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên mua hàng trong các phiên livestream, hay khi lướt Shopee Video. Do đó, dù chỉ tập trung mua sắm trên ứng dụng Shopee, tôi vẫn có nhiều cách để tối ưu chi phí chuẩn bị Tết”, chị Thanh chia sẻ.

Chị Thanh thường gom voucher trước, canh đến 0h để chốt đơn sản phẩm với giá tốt.

Theo chị Thanh, việc mua sắm từ sớm không chỉ giúp kiểm soát chi phí mà còn mang lại cảm giác chủ động, thảnh thơi hơn so với cảnh tất bật sát Tết.

Đơn cử những năm trước, chị Thanh ưu tiên mặc váy hoặc quần dài để tiện di chuyển và chăm con nhỏ. Năm nay, chị quyết định thay đổi, chọn áo dài làm trang phục chính cho cả gia đình trong những ngày Tết. Do đó từ cuối năm 2025, chị tìm hiểu một số shop bán áo dài trên Shopee để tìm lựa chọn phù hợp ngân sách.

Sau nhiều năm chọn trang phục gọn nhẹ, Tết năm nay, áo dài trở thành lựa chọn ưu tiên để chị Thanh tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

“Mùng 1 này, gia đình tôi muốn cùng diện áo dài tông màu đỏ - hồng. Chồng và các con đều rất háo hức nên tôi phải tham khảo mua hàng từ sớm. Quyết định cuối cùng đến khá nhanh khi tôi theo dõi fanpage Shopee và biết đến phiên livestream Shopee Style đợt này giới thiệu các mẫu áo dài với nhiều ưu đãi. Tôi đã chốt đơn mẫu áo dài trong livestream cho bản thân và sắm thêm áo dài đồng bộ cho chồng con. Cả nhà giờ chỉ mong Tết đến sớm để cùng ‘xúng xính’ mặc áo dài du xuân”, chị Thanh hào hứng.

Mua nhanh - gọn - mọi lúc nhờ ưu đãi sẵn có của ShopeeVIP

Khác với Huỳnh Thanh cố gắng tối ưu chi phí chuẩn bị Tết, Trí Thức (sinh năm 1997, thành phố Cần Thơ) lại bước vào mùa mua sắm Tết Bính Ngọ với ưu tiên hàng đầu là sự nhanh gọn. Là hướng dẫn viên du lịch với lịch trình bận rộn vào cuối năm, Thức thừa nhận bản thân không có nhiều thời gian để canh từng khung giờ lưu voucher hay theo dõi livestream. Do đó, Thức lựa chọn cách thức mua sắm tối ưu công sức, có thể chốt đơn mọi lúc với gói ShopeeVIP.

Đặc thù công việc hướng dẫn viên du lịch khiến Trí Thức ưu tiên trải nghiệm mua sắm nhanh gọn.

Sau khi đăng ký ShopeeVIP, Thức nhận được voucher mỗi ngày, kèm loạt ưu đãi phí vận chuyển và ưu đãi riêng từ một số thương hiệu. “Giờ đây tôi không còn tiếc nuối vì bỏ lỡ lịch lưu mã ưu đãi, vì chỉ cần vào ứng dụng Shopee là có sẵn voucher từ ShopeeVIP để chốt đơn ngay,”, Thức nói.

Dịp Tết năm nay, anh dự định đặt bánh phồng tôm và tôm khô từ gian hàng ở Cà Mau để gửi về nhà. Với gia đình anh, đây là món quen thuộc để nhâm nhi trong bữa cơm cùng họ hàng, bà con lối xóm dịp đầu xuân. Năm ngoái, anh đặt các sản phẩm này từ gian hàng có nhãn Shop Yêu Thích trên Shopee và rất hài lòng với chất lượng sản phẩm cũng như quy cách đóng gói. Do đó năm nay, anh quyết định đặt hàng từ sớm và sử dụng voucher của ShopeeVIP.

Trí Thức nhanh tay chốt đơn sắm Tết với voucher của ShopeeVIP.

“Ngại cận Tết dễ hết hàng nên tôi mua trước mấy hộp tôm khô Cà Mau và bánh phồng tôm để gửi về từ đầu tháng, ngay khi có kế hoạch chi tiêu dịp Tết. Tổng chi phí hết hơn 1,3 triệu đồng, nhưng nhờ voucher của ShopeeVIP cho đơn giá trị cao, thêm ưu đãi phí vận chuyển nên tôi chốt được đơn hàng với giá tốt. Nghe tôi kể, mẹ tôi cười bảo mua vậy vừa tiết kiệm, lại yên tâm hàng về đúng hẹn, không còn lo thiếu đồ cho những buổi sum họp đầu năm”, Thức hóm hỉnh.

Bên cạnh ShopeeVIP, gian hàng trên Shopee Mall hoặc có nhãn Shop Yêu thích, Shop Yêu thích+ với lượt đánh giá cao cũng là ưu tiên của Thức khi mua sắm dịp Tết. Với sản phẩm có giá thành cao, anh thường xem kỹ phần đánh giá có hình ảnh sử dụng thực tế từ người mua trước để tham khảo.

“Mua sắm nhanh gọn nhưng vẫn cần an tâm nên tôi thường chậm lại một chút để đọc kỹ đánh giá trước khi đặt hàng, nhất là khi cần sắm đồ nhiều như giai đoạn trước Tết”, anh nói thêm.

Kết hợp mua sắm Tết với trải nghiệm giải trí

Với Gia Hân (sinh năm 2003, TP.HCM), mua sắm Tết trên sàn TMĐT không chỉ gồm lên danh sách, nhanh tay lưu voucher mà còn gắn với trải nghiệm giải trí, xem các nội dung giới thiệu sản phẩm trên Shopee Live và Shopee Video.

Thuộc thế hệ “công dân số”, hành trình mua sắm trực tuyến của Gia Hân luôn có sự “góp mặt” của livestream và video ngắn. Hân đặc biệt thích mua sắm thông qua livestream hoặc show, series giải trí, để vừa tham khảo sản phẩm, sở hữu ưu đãi dành riêng cho mỗi phiên livestream, vừa tận hưởng không khí vui vẻ, tương tác sôi nổi.

Gia Hân ưa chuộng hình thức mua sắm thông qua livestream và video ngắn.

“Các livestream có sự góp mặt của nghệ sĩ nổi tiếng khiến tôi rất thích thú. Gần nhất, tôi đặt lịch để không bỏ lỡ ‘Sao Live Đỉnh Chóp’ vì có nghệ sĩ tôi yêu thích là Bùi Công Nam tham gia. ‘Sao Thì Sao’ lại khiến tôi không thể nhịn cười trong giờ nghỉ trưa ở công ty, khi xem màn đối đáp thú vị giữa các diễn viên kịch ‘Đảo Hoa Hậu’. Mua sắm trên livestream và show của Shopee quả thực rất vui, vừa được nghe nhạc, xem nghệ sĩ tương tác, mà vẫn có thể tranh thủ săn thêm Shopee Xu, chốt được vài món ‘xịn xò’ cho Tết”, Hân nói thêm.

Bên cạnh đó, Gen Z này còn cảm thấy an tâm hơn khi được nhận tư vấn sử dụng sản phẩm từ chính thương hiệu hay KOL trong phiên livestream. Do vậy, trong mùa mua sắm cuối năm, Hân tiếp tục chọn mua đồ trang trí Tết và áo dài thông qua livestream. Việc nhìn trực tiếp sản phẩm giúp Hân dễ dàng hình dung về kích thước, màu sắc, từ đó tự tin chốt đơn.

Ngoài ra, Gia Hân cho biết vẫn đang “ghim hàng” để chờ đến chương trình “2.2 Tết sale”, dự định chốt thêm một số quà cho ba mẹ và người thân. Cùng với đó, cô bạn cũng đang ngóng chờ tập 2 của series “Sao Thì Sao” kết hợp với diễn viên “Đảo Hoa Hậu” trong tháng 2 tới.

Ba câu chuyện, ba cách mua sắm khác nhau, nhưng cùng cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng chủ động hơn khi chuẩn bị Tết, đồng thời tận dụng các công cụ trên sàn TMĐT để tối ưu chi phí và trải nghiệm. Tùy vào quỹ thời gian và nhu cầu, mỗi người lại lựa chọn cách mua sắm phù hợp: Lên kế hoạch sớm để tối ưu chi phí, mua nhanh gọn nhờ ưu đãi sẵn có trong gói đăng ký chuyên biệt, hay kết hợp đặt hàng với trải nghiệm giải trí. Trong bối cảnh đó, sàn TMĐT tiếp tục trở thành kênh mua sắm quen thuộc, giúp người tiêu dùng chuẩn bị Tết 2026 thuận tiện, linh hoạt và tiết kiệm hơn.