Cách thức Apple chi phối lợi nhuận lĩnh vực xuất bản tin tức

Apple có kế hoạch mở rộng ứng dụng News (Tin tức), khi công ty công nghệ Mỹ này ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy doanh thu cho ngành xuất bản tại nền kinh tế số một thế giới.

Hiện ứng dụng của “nhà táo” có khoảng 125 triệu người dùng hàng tháng tại Mỹ, Canada, Vương quốc Anh và Australia.

Apple kỳ vọng việc mở rộng ứng dụng News, cùng với những nỗ lực cải thiện hiệu quả quảng cáo, sẽ giúp củng cố vai trò của công ty như một nguồn doanh thu ngày càng quan trọng đối với nhiều nhà xuất bản.

Ứng dụng News là một phần trong chiến lược của Apple nhằm giữ người dùng gắn bó với các sản phẩm của mình, đồng thời đóng góp vào lĩnh vực dịch vụ đang phát triển của công ty, bao gồm Apple TV+ và Apple Pay, với giá trị khoảng 96 tỷ USD mỗi năm.

Cửa ngõ tiếp cận người đọc

Mặc dù không tạo ra nhiều nội dung báo chí gốc, nhưng Apple News - ứng dụng được ra mắt gần 10 năm trước, có ảnh hưởng lớn đối với nội dung hàng triệu người ở các quốc gia phương Tây đọc mỗi ngày.

David Higgerson, Giám đốc xuất bản kỹ thuật số tại Reach, công ty sở hữu các tờ báo lớn nhất ở Vương quốc Anh, cho biết: “Về mặt nhận diện thương hiệu, đây thực sự là điều rất quan trọng. Chúng tôi cần có mặt ở đó. Đây là cửa ngõ vào chiếc iPhone của mọi người”.

Ứng dụng News của Apple dẫn đầu ở mọi thị trường nó xuất hiện. Ảnh: FT

Apple News là một phần trong bộ ứng dụng đi kèm khi người dùng mua iPhone mới, giúp ứng dụng này có lợi thế so với các ứng dụng tin tức khác trên màn hình chính của người dùng.

Chẳng hạn, The Mirror (tờ báo lớn nhất của Reach tại Anh), có lượng độc giả trung bình khoảng 4,5 triệu người mỗi tháng từ Apple News, chiếm gần một phần tư tổng lượng độc giả của tờ báo.

Ảnh hưởng của Apple News càng rõ rệt khi nhiều nhóm truyền thông đang phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh trong doanh thu kỹ thuật số và lượng người đọc, sau quyết định của Meta giảm tập trung vào tin tức, cũng như những thay đổi trong thuật toán của Google mà một số nhà xuất bản phàn nàn đã làm giảm lưu lượng truy cập từ tìm kiếm, cùng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tóm tắt tin tức và yêu cầu tìm kiếm.

Sean Cornwell, Giám đốc điều hành của Immediate Media, đơn vị phát hành các tạp chí tiêu dùng, cho biết công ty này nhận được "doanh thu đáng kể từ Apple News", đặc biệt là từ tạp chí “BBC History” với "lượng độc giả định kỳ lên đến bảy con số".

“Apple News thực sự đã xuất hiện một cách bất ngờ và rất nhanh chóng trở thành một nguồn doanh thu quan trọng”, Cornwell nói. “Điều hấp dẫn thực sự của Apple News là bạn đang sử dụng nội dung mình đã có và chỉ cần những chỉnh sửa nhỏ để gửi cho Apple phân phối và họ trả tiền dựa trên thời gian người dùng tương tác”.

Apple News và Apple News+, phiên bản miễn phí và có phí của ứng dụng, cung cấp một sự kết hợp giữa các câu chuyện được chọn lọc và cá nhân hóa từ các tạp chí, trò chơi, podcast và bản tin.

Rủi ro phụ thuộc

Sự thành công của Apple News dẫn đến những cuộc tranh luận gay gắt trong ngành truyền thông, giữa những người đã nắm bắt cơ hội để tiếp cận một lượng khán giả toàn cầu lớn và những người cho rằng ứng dụng này đang lấy đi độc giả và doanh thu từ các nền tảng của họ.

Đối với các dịch vụ miễn phí, doanh thu được tạo ra từ quảng cáo. Các nhà xuất bản có thể giữ 100% doanh thu từ quảng cáo mà họ tự bán, hoặc 70% từ quảng cáo do Apple hoặc các đại lý bán.

Tuy nhiên, một số nhà xuất bản cho biết họ thất vọng với doanh thu quảng cáo từ Apple, khi việc kiếm tiền từ các bài báo trở nên khó khăn hơn do các quy định bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt, ngăn cản họ nhắm mục tiêu người đọc thông qua dữ liệu của bên thứ ba hoặc địa chỉ IP.

“Thật khó để thực hiện bất kỳ chiến lược quảng cáo dữ liệu nào vì Apple không cung cấp quyền truy cập”, Higgerson cho biết. “Chúng tôi thực sự phải tuân theo các điều kiện của Apple”.

Doanh thu từ Apple News+ được chia sẻ giữa công ty công nghệ và các nhà xuất bản, trả tiền dựa trên thời gian người dùng tương tác với các bài báo của họ.

Đối với các nhà xuất bản, một trong những rủi ro lớn nhất là Apple có thể cướp đi những người đăng ký có thể trả tiền trực tiếp cho nội dung của họ.

Một số giám đốc truyền thông cho rằng đây là cơ hội để tiếp cận khán giả trẻ tuổi và không chuyên biệt, và "giới thiệu thương hiệu của họ".

Đối tượng độc giả thường có xu hướng là nhóm người có thu nhập cao, theo lời một giám đốc truyền thông, và cho biết họ đọc nhiều ở các hành lang quyền lực tại Westminster và Washington.

Nghiên cứu của Apple cũng cho thấy ứng dụng này tiếp cận đối tượng khác biệt so với độc giả của hầu hết các nhà xuất bản.

Apple News hiện có khoảng 100 biên tập viên làm việc theo nhóm tại London, New York, Sydney và California. Đội ngũ biên tập sử dụng sự kết hợp giữa chọn lọc thủ công và tự động hóa để chọn các câu chuyện quảng bá.

Những người quen thuộc với đội ngũ này cho biết không có bài báo nào được ưu tiên, nhưng một số nhà xuất bản cho rằng có những cái tên thường xuyên xuất hiện ở vị trí cao, như The Wall Street Journal (Mỹ) và The Guardian và The Telegraph (Vương quốc Anh).