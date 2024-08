Cách sử dụng vitamin C để xóa vết thâm, làm đều màu da

Các chuyên gia tiết lộ cách sử dụng vitamin C để có làn da đều màu và tránh bị lão hóa sớm. Loại vitamin này còn bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Tình trạng da không đều màu, có nhiều vết thâm xuất phát từ việc cơ thể sản xuất quá nhiều hắc tố melanin. Ảnh: iStock.

Vitamin C có khả năng ức chế loại enzyme gây ra các đốm đen trên da mặt, theo TS Rachel Ho, bác sĩ thẩm mỹ tại La Clinic (Singapore). Bà nói thêm loại vitamin này có thể kiểm soát quá trình sản xuất melanin, một loại sắc tố làm da bị sẫm màu. Có thể nói, Vitamin C là “khắc tinh” của những vết thâm và mảng da không đều màu.

“Vitamin C là một chất chống oxy hóa nổi tiếng, bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV”, TS Ho nói thêm. “Loại vitamin này có thể làm chậm quá trình xuất hiện của nếp nhăn ít nhất 12 tuần so với bình thường”.

TS Lynn Chiam, giám đốc y khoa tại phòng khám da liễu Laser, cho biết loại vitamin có nhiều trong các loại trái cây họ cam quýt còn duy trì lượng collagen cần thiết giúp da đàn hồi, căng mịn.

Để tận dụng được các tác dụng của vitamin C, người gặp vấn đề về da chỉ cần bổ sung một lượng vitamin phù hợp thông qua những nguồn vitamin khoa học, theo TS Ho.

TS Chiam đề xuất 4 cách bổ sung vitamin C hiệu quả và an toàn:

Trái cây họ cam quýt. Cam, chanh, quýt và các loại trái cây cùng họ là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất trong tự nhiên. Cụ thể, một quả cam với trọng lượng trung bình chứa đến 70 mg vitamin C. Hàm lượng này ở chanh là 77 mg.

Vitamin C dạng uống. “Có không ít người khó hấp thu vitamin thông qua các loại thực phẩm tự nhiên”, TS Chiam nói. Ông đề xuất các loại thực phẩm bổ sung như vitamin C dạng sủi, dễ hấp thu và có thể chia thành nhiều đợt uống trong ngày.

Vitamin C có thể được bổ sung thông qua các loại trái cây hoặc mỹ phẩm. Ảnh: iStock.

Serum vitamin C. Serum vitamin C là một loại mỹ phẩm có chiết xuất vitamin C và chứa không ít dưỡng chất tốt cho da. Loại serum này có thể được sử dụng trong quy trình chăm sóc da ban ngày lẫn ban đêm. Song TS Chiam khuyến cáo người sử dụng nên kết hợp serum vitamin C với kem chống nắng vào ban ngày để tránh bị xỉn màu da.

Bổ sung cùng với vitamin E và axit ferulic. Bộ ba vitamin C, E và axit ferulic có khả năng hạn chế và chữa lành các tổn thương do tia UV gây ra cho da. Ông khẳng định vitamin C khi được kết hợp với vitamin E có thể tăng hiệu quả lên gấp bốn lần so với sử dụng đơn lẻ. Sự kết hợp này sẽ hoàn hảo hơn khi có thêm axit ferulic. “Lúc này thì hiệu quả sẽ mạnh gấp 8 lần. Hãy ưu tiên những loại mỹ phẩm có chứa cả ba hoạt chất này”.

Song giám đốc phòng khám da liễu cảnh báo người sử dụng vitamin C nên hấp thụ một cách điều độ với tần suất 1-2 lần/ngày. Nếu không họ dễ gặp các vấn đề về thận và các cơ quan khác trong cơ thể.