Cách phát hiện túi xách Gucci, Louis Vuitton giả

"Phong trào 'xa xỉ thầm lặng' đang lên ngôi, và những chiếc túi này càng khó phát hiện hàng giả hơn", Thompson nói, đề cập đến The Row và đặc biệt là các mẫu túi Half Moon, Alexia và Sophia. Mẫu túi này không có logo, do đó, các công ty thẩm định sẽ tập trung vào phần cứng, vân da và đường chỉ may để xác định tính xác thực của sản phẩm. Ảnh: The Row.