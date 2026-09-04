Cách ngừa đau mỏi vai lưng cực dễ bằng ghế văn phòng

Không cần bóng thăng bằng hay bàn đứng, lắc nhẹ xương chậu trên ghế xoay giúp bạn vận động liên tục ngay cả khi đang làm việc.

Chiếc ghế văn phòng có tác dụng tương tự như quả bóng thăng bằng là gì?

Gần đây, ngày càng có nhiều người ngồi làm việc trên quả bóng thăng bằng thay vì ghế văn phòng.

Đây là một phương pháp tuyệt vời để tránh bất động.

Khi bạn ngồi trên một quả bóng không ổn định, bạn phải liên tục cử động để giữ thăng bằng. Không có cách nào để làm quả bóng bất động.

Thực tế là tôi thường nghe mọi người nói rằng triệu chứng cứng vai và đau thắt lưng của họ đã biến mất sau khi sử dụng quả bóng thăng bằng. Tôi khuyến khích bạn thay thế ghế làm việc bằng quả bóng thăng bằng nếu có thể.

Đó là lý do tại sao tôi mong muốn ngày càng nhiều công ty đưa bóng thăng bằng vào sử dụng, nhưng trên thực tế có rất nhiều người cho rằng “công ty của tôi không thể làm được điều đó”.

Thói quen ngồi bất động là nguyên nhân gây đau mỏi vai lưng. Ảnh minh họa: Mikhail Nilov/Pexels.

Trong trường hợp đó, hãy sử dụng một công cụ có thể tìm thấy ở bất kỳ văn phòng làm việc nào thay cho quả bóng thăng bằng.

Công cụ đó chính là chiếc ghế văn phòng bạn thường sử dụng.

Hầu hết các ghế văn phòng đều có gắn bánh xe. Khác với quả bóng thăng bằng, ghế văn phòng không tự di chuyển.

Tuy nhiên, nếu là ghế có bánh xe thì bạn có thể tự di chuyển nó được.

Hãy tự mình di chuyển chiếc ghế trong khi đang làm việc. Chỉ riêng việc này cũng có thể ngăn ngừa tình trạng bất động.

■ Bí quyết là bạn phải có ý thức cử động "xương chậu"

Vậy làm thế nào để di chuyển chiếc ghế đúng cách?

Đương nhiên, nếu bạn đặt chân xuống sàn và di chuyển qua lại trước sau, trái phải thì ghế sẽ di chuyển theo hướng tương ứng.

Khi đó, sẽ hiệu quả hơn nếu bạn ý thức cử động xương chậu để di chuyển chiếc ghế thay vì dùng chân đạp xuống sàn để di chuyển.

Ban đầu bạn có thể gặp khó khăn nhưng khi quen dần, bạn sẽ có thể vừa thao tác với máy tính vừa chỉ di chuyển phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống.

Chuyển động này thực sự làm cho các xương từ xương chậu đến cổ lắc lư thay đổi hình dạng và các cơ xung quanh cũng chuyển động theo.

Bài tập này sẽ gây chú ý một chút, nhưng nếu thỉnh thoảng bạn thực hiện nó trong khi làm việc thì có lẽ không thành vấn đề.

Khi sếp hoặc đồng nghiệp hỏi: “Bạn đang làm gì vậy?”, hãy nói cho họ biết: “Làm như vậy có hiệu quả giảm cứng vai và đau lưng đó”.

Ghế văn phòng thường là căn nguyên gây ra tình trạng bất động.

Nếu thay đổi cách suy nghĩ một chút, bạn có thể sử dụng chiếc ghế đó như một phương tiện để phòng ngừa bất động, loại bỏ tình trạng căng cứng và đau nhức.

■ Bàn đứng đang thịnh hành gần đây có tác dụng gì?

Ngoài ra, gần đây bàn đứng bắt đầu phổ biến. Nó cho phép bạn làm việc trong khi đứng, có hiệu quả đối với tình trạng cứng vai và đau thắt lưng, tương tự như quả bóng thăng bằng.

Đây là một điều tốt, vì đứng cho phép bạn di chuyển dễ dàng hơn so với ngồi.

Tuy nhiên, nếu tập trung vào công việc, bạn cũng có thể trở nên cứng đơ và bất động ngay cả khi đứng.

Trên thực tế, một biên tập viên mà tôi biết đã bị cứng vai nghiêm trọng mặc dù thường sử dụng bàn đứng.

Biên tập viên đó nói: “Tôi phát hiện ra rằng nếu tôi tập trung suy nghĩ trước máy tính thì sẽ vô thức chống một khuỷu tay xuống bàn và bị cứng đơ trong tư thế này”.

Ngoài ra, những người làm việc ở tư thế đứng thường bị cứng vai và đau thắt lưng nghiêm trọng nếu đứng liên tục ở một tư thế.

Đối với những người như vậy, trong khi làm việc hãy định kỳ thực hiện kéo giãn lưng và “thả rơi gót chân” 4 đến 5 lần, gót chân tiếp đất bằng tiếng thịch làm rung động toàn bộ các cơ trên cơ thể sẽ mang lại hiệu quả.

Phải chú ý không được bất động dù bạn làm việc trong bất kỳ tư thế nào. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa điều quan trọng là phải di chuyển nhiều nhất có thể.