Cách làm đẹp từ quả táo

Quả táo có chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Táo còn là thực phẩm giúp làm đẹp và giảm cân hiệu quả.

Táo có nhiều tác dụng đối với sức khỏe và làm đẹp.

Hàm lượng cao vitamin C có trong quả táo giúp ức chế sự tăng tiết bã nhờn, làm sạch sâu, thu nhỏ lỗ chân lông. Do da được làm sạch, lỗ chân lông thông thoáng sẽ giảm bóng nhờn, ngăn ngừa mụn đầu đen, mụn trứng cá. Không những thế, táo còn giúp xóa mờ các nốt thâm do mụn trứng cá để lại.

Cách làm:

Ép 1/2 quả táo lấy nước hoặc xay nhuyễn rồi trộn đều với 2 thìa mật ong.

Sau khi vệ sinh sạch da mặt, dùng nước ép táo thoa đều lên mặt, nhẹ nhàng massage rồi để nguyên khoảng 15 phút.

Nếu là táo xay thì sử dụng như mặt nạ, đắp đều lên mặt khoảng 20 phút. Sau đó rửa lại mặt sạch bằng nước mát.

Mỗi tuần thực hiện 2-3 lần. Sau vài tuần sẽ thấy hiệu quả tẩy sạch mụn đầu đen, mụn đầu trắng... đồng thời giúp da mịn màng, cải thiện độ nhờn của da.

Làm trắng da

Cũng nhờ hàm lượng vitamin C cao cùng các chất chống oxy hóa và khoáng chất có trong quả táo giúp làm sáng da. Vitamin C còn giúp làm đều màu da, cải thiện sắc tố, khắc phục thâm sạm, phục hồi vùng da bị tổn thương do cháy nắng…mang đến làn da trắng mịn, hồng hào tự nhiên.

Nếu muốn có làn da khỏe mạnh, hồng hào tự nhiên thì mặt nạ từ táo là một lựa chọn hữu hiệu.

Cách làm:

Trộn 2 thìa nước ép táo + 1 thìa sữa tươi + 1 thìa bột gạo (hoặc bột cám, bột ngũ cốc, bột mì...) để được hỗn hợp nhuyễn.

Sau khi vệ sinh da mặt, thoa đều hỗn hợp này lên mặt và massage khoảng 2 phút để hỗ trợ các dưỡng chất thấm đều, làm sạch lỗ chân lông hiệu quả hơn.

Để nguyên khoảng 20 phút rồi đi rửa lại mặt với nước mát.

Mỗi tuần thực hiện 2 lần, sau một thời gian sẽ thấy hiệu quả làn da sáng và đều màu.

Chống lão hoá

Ngoài các vitamin có lợi cho làn da, giúp tăng cường sản sinh collagen, quả táo còn chứa quercetin - một chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, giúp duy trì làn da trẻ trung. Các chất này còn giúp da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, cải thiện quầng thâm ở mắt... giúp lấy lại vẻ tươi trẻ cho làn da.

Ăn táo đúng cách để giúp giảm cân.

Cách làm:

Gọt bỏ vỏ quả táo rồi xay nhuyễn.

Sau khi vệ sinh da mặt thật sạch, phủ lên mặt một lớp khăn gạc.

Sau đó đắp táo đã xay nhuyễn lên và nằm thư giãn khoảng 20 phút.

Sau đó rửa lại mặt bằng nước mát.

Mỗi tuần thực hiện 2-3 lần, sau một thời gian kiên trì thực hiện sẽ nhận thấy làn da sẽ căng bóng, mịn màng.

Giảm cân

Trong táo có chứa nhiều nước, vitamin C, đường fructose, sucrose, glucose, chất xơ và không chứa nhiều calo… Các chất này giúp no lâu. Hơn nữa, các chất xơ trong quả táo còn có tác dụng giúp cơ thể ngăn ngừa hấp thụ chất béo.

Tuy nhiên, táo chỉ có thể phát huy tối đa công dụng khi ăn đúng cách. Để nhận được tối đa các giá trị dinh dưỡng của quả táo nên ăn táo như sau

Chỉ nên ăn 2 quả táo mỗi ngày. Nếu ăn quá nhiều táo có thể dẫn đến tình trạng đầy hơi, ảnh hưởng đến sức khỏe đường tiêu hóa. Táo cũng chứa nhiều carbohydrate, nếu ăn quá nhiều táo có thể dẫn đến tăng lượng đường trong máu. Táo cũng chứa nhiều acid, nếu ăn nhiều có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày.

Nên chọn táo tươi nhưng không quá chín. Khi táo quá chín ăn sẽ mất ngon và chất pectin trong táo bị phá hủy. Pectin là một chất xơ hòa tan, có tác dụng giúp giảm cholesterol và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Pectin hoạt động bằng cách liên kết với các chất béo trong đường tiêu hóa, bao gồm cholesterol và độc tố, đồng thời thúc đẩy quá trình đào thải các chất này.

Nên ăn cả vỏ táo, vì trong vỏ táo có rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là một số chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tình trạng tổn thương tế bào, góp phần làm giảm nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, táo có thể dính thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản. Do đó trước khi ăn táo cần rửa táo và ngâm bằng nước muối và để ráo.

Không ăn táo ngay sau bữa ăn, nên ăn như một bữa ăn nhẹ để có được những lợi ích tuyệt tối đa trong việc giảm cân, làm đẹp da.

Không nên ăn táo buổi tối trước khi đi ngủ, vì hệ tiêu hóa có thể sinh ra nhiều khí, dẫn đầy hơi, khó chịu trong giấc ngủ.