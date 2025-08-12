Cách Jensen Huang 'cua' vợ

Tôi cố gây ấn tượng với cô ấy - không phải bằng ngoại hình, dĩ nhiên - mà bằng khả năng hoàn thành bài tập vượt trội của mình.

Ở tuổi 17, Huang đã sống ở ba quốc gia và học tại ít nhất năm ngôi trường khác nhau. Lúc đó, OSU có tỷ lệ chấp nhận trên 70% và không phải là trường công lập có thứ hạng cao nhất ở Oregon, nhưng khuôn viên của trường chỉ cách nhà cha mẹ cậu một giờ rưỡi lái xe. “Cậu ấy có thể vào bất cứ đâu - Ivy League, Stanford, hay bất kỳ trường nào đó ở Bờ Đông”, một người bạn lâu năm kể. “Nhưng cậu ấy chọn OSU vì muốn ở gần nhà.”

Huang nhập học vào năm 1980. Thời điểm đó, Đại học Bang Oregon chưa có chương trình đào tạo chuyên ngành khoa học máy tính, nên cậu chọn ngành kỹ thuật điện. Những lớp nhập môn trong ngàng này đã định hình phần lớn quỹ đạo sự nghiệp cả cậu sau này. Cậu học cách thiết kế mạch điện - công việc mà cậu sẽ gắn bó cả đời. Quan trọng hơn, cậu gặp người vợ tương lai của mình ở đây.

Jensen Huang và vợ. Ảnh: Business Outstanders.

Lori Mills khi ấy là một tân sinh viên 18 tuổi, đeo kính và sở hữu mái tóc nâu xoăn nhẹ. Tính cách cô hoà đồng, dễ chịu, nhưng cô thích một cuộc sống được sắp xếp rõ ràng. Lori lên kế hoạch cho mình với từng mốc cụ thể: có sự nghiệp vào năm 22, kết hôn năm 25 và có con năm 30. Ngay tuần đầu tiên đi học, Lori được xếp ngẫu nhiên làm bạn thực hành với Huang.

“Ngành kỹ thuật điện có khoảng 250 sinh viên, nhưng chỉ có chừng 3 cô gái”, Huang nhớ lại. “và cô ấy là người xinh nhất.” Các nam sinh trong lớp cạnh tranh rầm rộ để giành được sự chú ý của Lori, và Huang tự thấy mình bất lợi. “Tôi là đứa ít tuổi nhất lớp”, ông kể. “Trông tôi chỉ như một đứa nhóc 12 tuổi.”

Không muốn dựa vào cách tán tỉnh thông thường, Huang chọn một con đường khác. “Tôi cố gây ấn tượng với cô ấy - không phải bằng ngoại hình, dĩ nhiên - mà bằng khả năng hoàn thành bài tập vượt trội của mình”, ông nói. Cuối tuần nào Huang cũng gọi điện cho Lori, nài nỉ cô làm bài tập chung. Và Huang thực sự giỏi trong việc hoàn thành bài tập, thứ mà ông đôi lúc gọi đùa là “siêu năng lực” của mình. Lori chấp nhận, và nhờ cùng nhau học tập, cả hai đều đạt điểm cao.

Trong các buổi thực hành tại phòng thí nghiệm, Jensen và Lori cặm cụi bên một tấm bảng nhựa hình chữ nhật gọi là bảng thử nghiệm, nơi họ đấu dây các linh kiện để lắp ráp mạch khuếch đại và các thiết bị khác. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và không ít những khoảnh khắc cả hai phải làm việc sát cánh bên nhau. Dòng điện bắt đầu từ một nguồn điện, đi thành một vòng qua các linh kiện khác nhau rồi quay trở lại nguồn ban đầu.

Những mạch cơ bản có thể cấp nguồn cho bóng đèn hoặc đồng hồ kỹ thuật số. Các mạch phức tạp hơn sử dụng một linh kiện đặc biệt gọi là bóng bán dẫn, bạn có thể tạo ra cổng logic và từ đó, thực hiện các phép tính cơ bản như 1 cộng 0 hoặc 1 cộng 1. Khi liên kết các mạch cộng số học đơn giản này lại với nhau, bạn có thể thực hiện các phép toán phức tạp hơn. Bước cuối cùng luôn là đóng mạch, tạo thành một vòng khép kín để dòng điện có thể chạy liên tục.

Sau sáu tháng làm việc với bảng mạch thử nghiệm, Huang lấy hết can đảm rủ Mills đi chơi và có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Cô đồng ý, và từ đó, hai người hiếm khi rời xa nhau.