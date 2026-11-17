Qua Tuần lễ Xuất bản châu Á 2026 tại Seoul, có thể thấy cách Hàn Quốc xây dựng cộng đồng xuất bản trong nước và quốc tế, quảng bá xuất bản Hàn Quốc theo cách thức mới.

Bà Hoàng Thanh Vân là chuyên gia bản quyền xuất bản, nguyên Giám đốc Andrew Nurnberg Associates Hà Nội - văn phòng đại diện của một trong những agency bản quyền văn học quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Tri Thức - Znews giới thiệu bài đầu tiên trong chuỗi 4 bài viết của bà Hoàng Thanh Vân, chia sẻ kinh nghiệm sau khi bà tham dự Tuần lễ Xuất bản châu Á Asian Publishers Week 2026 tại Hàn Quốc.

Từ ngày 3 đến 6/11/2026, tôi có mặt tại Seoul, Hàn Quốc để tham dự Tuần lễ Xuất bản châu Á Asian Publishers Week 2026 (APW), cùng đại diện ngành xuất bản đến từ Hàn Quốc, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Singapore.

Chủ đề của APW năm nay là “Publishing in the Era of AI: Between Crisis and Opportunity” - Xuất bản trong kỷ nguyên AI: Giữa khủng hoảng và cơ hội. Tuy nhiên, điều khiến tôi quan tâm ngay từ đầu không chỉ là chủ đề AI, mà còn là chính cách Hàn Quốc tổ chức một chương trình kết nối ngành xuất bản quốc tế như APW.

Xây dựng một cộng đồng xuất bản

Đơn vị đứng sau APW là Hiệp hội Xuất bản Hàn Quốc KOPUS (Korea Publishers Society). Đây là tổ chức đại diện cho cộng đồng các NXB Hàn Quốc, hiện có hơn 490 doanh nghiệp thành viên và 130 thành viên liên kết.

Chủ đề của APW năm nay là "Xuất bản trong kỷ nguyên AI: Giữa khủng hoảng và cơ hội".

Điều tôi thấy đáng chú ý là cách Hiệp hội Xuất bản Hàn Quốc nhìn nhận vai trò của một tổ chức nghề nghiệp: không chỉ đại diện cho quyền lợi của các thành viên, mà còn chủ động tạo ra những thiết chế, chương trình và không gian để cả ngành cùng phát triển. Các hoạt động của KOPUS trải rộng từ phát triển chính sách xuất bản, thúc đẩy văn hóa đọc, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nhân lực cho đến xúc tiến bản quyền và kết nối ngành xuất bản Hàn Quốc với thị trường quốc tế.

Một ví dụ là Seoul Book Institute (SBI) - Viện Sách Seoul, một cơ sở đào tạo chuyên nghiệp dành cho ngành xuất bản. SBI được hình thành từ sáng kiến của chính những người làm xuất bản Hàn Quốc. Tiền thân của viện là Korea Publishing Academy, được thành lập từ năm 1999; đến năm 2005, SBI chính thức đi vào hoạt động với cơ sở đào tạo riêng.

Đằng sau sự ra đời của SBI là sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp xuất bản. Có 18 NXB đóng góp kinh phí thành lập và 67 NXB tham gia quyên góp, bên cạnh nguồn hỗ trợ công từ Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho việc xây dựng cơ sở vật chất và phát triển chương trình đào tạo.

SBI hiện tổ chức nhiều chương trình đào tạo từ kiến thức nền tảng đến kỹ năng chuyên sâu cho người làm xuất bản, bao gồm biên tập, thiết kế, marketing, quản trị và các kỹ năng nghề nghiệp khác. Viện cũng tổ chức các khóa học, hội thảo và chương trình nâng cao năng lực cho đội ngũ đang làm việc trong ngành. SBI đã cung cấp cho ngành hơn 10.000 nhân sự thông qua các khóa đào tạo miễn phí. Con số này khiến tôi thực sự ấn tượng.

Tôi nghĩ đây là một điểm rất đáng để ngành xuất bản Việt Nam tham khảo. Một nền công nghiệp xuất bản không thể phát triển chỉ bằng nỗ lực riêng lẻ của từng NXB. Nó cần có những tổ chức nghề nghiệp đủ năng lực kết nối cộng đồng, những cơ sở đào tạo chuyên biệt, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và một cơ chế hợp tác giữa khu vực tư nhân với cơ quan quản lý nhà nước.

Một chương trình kết nối quốc tế

Tuần lễ Xuất bản châu Á được Hiệp hội Xuất bản Hàn Quốc xây dựng như một không gian gặp gỡ thường niên dành cho các NXB châu Á. Mỗi năm, chương trình lựa chọn một chủ đề đáng quan tâm đối với ngành xuất bản, sau đó mời các chuyên gia, NXB và đại diện ngành từ nhiều quốc gia đến tham dự, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp các bài trình bày chuyên môn.

Bà Hoàng Thanh Vân là chuyên gia bản quyền xuất bản, nguyên Giám đốc Andrew Nurnberg Associates Hà Nội.

Theo định hướng của chương trình, Tuần lễ Xuất bản châu Á hướng tới ba mục tiêu chính: Giúp các NXB hiểu rõ hơn về tình hình và những thay đổi của các thị trường trong khu vực; chia sẻ kinh nghiệm trên toàn bộ chuỗi hoạt động xuất bản, từ biên tập, sản xuất, phân phối đến bản quyền; và quan trọng hơn, xây dựng mạng lưới quan hệ tin cậy để phát triển những dự án hợp tác thực chất. Chương trình thường kéo dài nhiều ngày, kết hợp nhiều hình thức hoạt động khác nhau:

Roundtable Forum: Các đại diện quốc gia chia sẻ tình hình ngành xuất bản tại thị trường của mình, trao đổi về những vấn đề chung và thảo luận theo chủ đề.

Asian Publishers Forum: Diễn đàn chuyên môn mở, với các bài trình bày chọn lọc của chuyên gia và đại diện các nước, tạo cơ hội để cộng đồng xuất bản và công chúng cùng tiếp cận những vấn đề đang được đặt ra.

Tham quan NXB, tổ chức và nhà sách: Đại biểu được trực tiếp tìm hiểu cách các đơn vị xuất bản Hàn Quốc vận hành, phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ và tiếp cận độc giả.

Business Meeting: Những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa NXB Hàn Quốc và các đại diện quốc tế nhằm giới thiệu danh mục sách, trao đổi bản quyền, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác.

Asia Book Awards: Hoạt động giới thiệu và tôn vinh những cuốn sách tiêu biểu của các khu vực châu Á, góp phần đưa những thành tựu xuất bản trong khu vực đến gần hơn với độc giả quốc tế.

Đây là một cách tiếp cận rất thực tế. Trong ngành xuất bản, những mối quan hệ nghề nghiệp và cơ hội hợp tác thường không hình thành chỉ qua một bài thuyết trình. Chúng cần được xây dựng từ những cuộc trò chuyện, sự hiểu biết về thị trường của nhau và cả những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa những người có nhu cầu hợp tác.

Tuần lễ Xuất bản châu Á cũng cho thấy một cách làm đáng suy nghĩ của Hàn Quốc trong hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế. Thay vì chỉ tập trung quảng bá sách Hàn Quốc ra nước ngoài, chương trình tạo ra một không gian để các NXB quốc tế cùng đến Hàn Quốc, chia sẻ tri thức, tìm hiểu ngành xuất bản sở tại và thiết lập quan hệ với các đối tác Hàn Quốc.

Qua đó, việc quảng bá xuất bản Hàn Quốc không chỉ được thực hiện bằng những chiến dịch giới thiệu sách, mà còn thông qua việc xây dựng một mạng lưới quan hệ quốc tế lâu dài. Đây là những điều không thể tạo ra chỉ trong một vài năm, mà đòi hỏi sự đầu tư có hệ thống và liên tục từ nhiều phía.

Bốn ngày tại Seoul mang đến cho tôi nhiều hơn những thông tin về công nghệ hay những mô hình kinh doanh mới. Điều đáng giá nhất có lẽ là cơ hội được nhìn thấy cách các NXB ở những thị trường khác nhau đang chuẩn bị cho tương lai, cũng như nhận ra rằng những vấn đề chúng ta đang gặp phải ở Việt Nam không hề tách biệt với những chuyển động của ngành xuất bản thế giới.