Cách hàn gắn đứt gãy thế hệ trong thời đại số

Tác giả Nguyên Cẩn cho biết gia đình là "trung tâm chữa lành" gần gũi nhất. Để hàn gắn đứt gãy thế hệ, cả cha mẹ và con cái cần học cách lắng nghe nhau.

Tại sự kiện ra mắt sách Tuổi trẻ và hành trang vào đời vào chiều 27/6, tác giả Nguyên Cẩn cho rằng nhiều gia đình đang phải đối mặt với sự đứt gãy thế hệ. Theo ông, một phần nguyên nhân đến từ công nghệ và nhịp sống hiện đại khiến các thành viên trong gia đình không có nhiều thời gian sinh hoạt cùng nhau.

Việc thiếu những bữa cơm chung và những cuộc trò chuyện hàng ngày khiến cha mẹ không biết con đang nghĩ gì, còn con cũng không hiểu những áp lực của cha mẹ.

Tác giả Nguyên Cẩn nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình trong việc nuôi dưỡng con người.

"Nhiều người tìm đến các khóa học, trung tâm chữa lành để giải quyết những tổn thương tinh thần. Tuy nhiên, trung tâm chữa lành lớn nhất và gần nhất chính là gia đình", tác giả Nguyên Cẩn chia sẻ.

Ông cho biết sự gắn kết đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một bữa cơm chung, một tin nhắn khi đi xa, một câu chào khi về nhà… cũng giúp hàn gắn những khoảng cách đã hình thành qua nhiều năm.

Tác giả Nguyên Cẩn khẳng định trong quá trình nuôi dạy con, vật chất phải đi cùng với tình cảm. "Khi con trưởng thành và tự lập về tài chính, tiền bạc cha mẹ chu cấp không còn nhiều giá trị nữa. Điều con nhớ nhất là tuổi thơ được cha mẹ yêu thương", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cho biết nhiều cha mẹ không hiểu con cái, vô tình gây áp lực lên con hoặc đi quá giới hạn. Trong khi đó, điều con cái cần là sự lắng nghe, tôn trọng và đồng hành của cha mẹ. "Làm cha cũng phải học, làm mẹ cũng phải học. Nếu cứ nghĩ con sai rồi đẩy con ra xa thì sẽ không bao giờ hiểu được con. Hãy trở thành bạn của con để biết con đang chơi với ai, làm gì, nghĩ gì", ông nói.

Tuổi trẻ và hành trang vào đời xoay quanh những trăn trở của người trẻ trên hành trình trưởng thành, từ học tập, lựa chọn giá trị sống, xây dựng nhân cách đến tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Tác phẩm cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng nhân cách, bồi đắp nội lực và đồng hành cùng mỗi người trước những thay đổi của xã hội.