Cách giúp làn da căng mịn mà không cần tiêm filler

Vẻ đẹp căng tràn sức sống không nhất thiết phải nhờ đến filler. Có nhiều lựa chọn khác giúp làn da mịn màng, như dùng kem chứa retinoid hay phương pháp laser.

Có nhiều cách để da đẹp và căng bóng mà không cần dùng đến filler. Ảnh minh họa: @aishapotter.

Làm đẹp bằng filler (chất làm đầy) đang ngày càng phổ biến nhờ vào mạng xã hội và ảnh hưởng của những người nổi tiếng. Đặc biệt, số lượng người trẻ theo đuổi phương pháp này ngày càng tăng.

Thực tế, filler có thể khiến da trông căng mịn nhanh chóng và không có sản phẩm chăm sóc da nào có thể sao chép hiệu quả của chúng. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều filler, đặc biệt là ở những vùng da mỏng, có thể dẫn đến các biến chứng như u cục, theo Dendy Engelman, chuyên gia tại phòng khám phẫu thuật tạo hình Shafer (Mỹ).

Dưới đây, Who What Wear làm việc các chuyên gia để tìm ra các phương pháp chăm sóc da và điều trị có thể cải thiện kết cấu da thay cho dùng filler.

Lựa chọn mỹ phẩm chứa các thành phần hữu ích giúp da tươi trẻ dài lâu. Ảnh minh họa: Ron Lach/Pexels.

Mỹ phẩm chứa EGF hoặc chất chống oxy hóa



Ronald Moy, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại cơ sở làm đẹp Moy Fincher Chipps (Mỹ), cho hay các sản phẩm chăm sóc da có enzyme sửa chữa DNA và yếu tố tăng trưởng biểu bì (epidermal growth factor - EGF) sẽ giúp điều trị tổn thương da do ánh nắng mặt trời đồng thời làm dày/săn chắc làn da lão hóa.

Bên cạnh đó, mỹ phẩm chứa chất chống oxy hóa như vitamin C có thể giúp da trông săn chắc và tươi tắn hơn cũng như hỗ trợ sản sinh collagen, theo Jennifer Herrmann, bác sĩ da liễu tại tại cơ sở làm đẹp Moy Fincher Chipps (Mỹ).

Bác sĩ Engelman đồng ý rằng sử dụng mỹ phẩm có chất chống oxy hóa là một cách hiệu quả để trì hoãn nhu cầu tiêm filler. Phương pháp này có thể bảo vệ da khỏi tác hại do các gốc tự do, các phân tử không ổn định hình thành do các yếu tố môi trường như ô nhiễm, tia UV và nỗi căng thẳng, gây ra.

Các gốc tự do gây hại cho da bằng cách tạo ra phản ứng dây chuyền làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, dẫn đến các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, vết chân chim và kết cấu da kém săn chắc.

Các sản phẩm chứa HA giúp da ẩm và căng mọng. Ảnh minh họa: Nataliia Savchenko/Pexels.

Hyaluronic Acid và Retinoid



Bác sĩ Engleman cho hay retinoic acid (retinol/retinoid) là một thành phần giúp các tế bào da hoạt động giống như các tế bào trẻ trung, khỏe mạnh hơn.

Retinoid cũng hoạt động như chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương và nếp nhăn do các gốc tự do gây ra.

Khi sử dụng thường xuyên, chúng hỗ trợ cải thiện nếp nhăn, vết chân chim, tông màu da và kết cấu da bằng cách tăng cường hàng rào bảo vệ da.

Nancy Samolitis, chuyên gia chống lão hóa và bác sĩ chuyên về da liễu thẩm mỹ và laser tại hãng Facile (Mỹ), giải thích rằng mỹ phẩm có chứa axit hyaluronic (HA) giúp da ẩm và và căng mọng nhờ khả năng giữ nước tốt.

Tuy nhiên, không giống như filler, HA trong mỹ phẩm không thấm được vào các lớp sâu hơn của da. Dù vậy, trên thị trường vẫn có một số sản phẩm sử dụng công nghệ cao để giúp thành phần này tiếp cận da sâu hơn nhằm cải thiện kết cấu da theo thời gian.

Kem chống nắng là bước không thể thiếu trong chăm sóc da hằng ngày. Ảnh minh họa: Sunny Skin/Pexels.

Axit tẩy tế bào chết và kem chống nắng



Samolitis lưu ý rằng các thành phần như axit glycolic, các axit tẩy tế bào chết và retinol có thể giúp làm dày lớp hạ bì, lớp da có HA và collagen, bằng cách thúc đẩy quá trình thay đổi tế bào da.

Thêm vào đó, bác sĩ Engelman là người hâm mộ axit polyhydroxy. Bà cho biết axit này sẽ tẩy tế bào chết trên bề mặt da và tăng cường quá trình tái tạo tế bào tự nhiên.

Điều này không chỉ làm sáng da mà còn bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường gây ra các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim.

Theo bác sĩ Herrmann, kem chống nắng rất cần thiết để ngăn ngừa tổn thương da. Bác sĩ Samolitis nói thêm rằng sử dụng kem chống nắng thường xuyên từ khi còn trẻ có thể giúp ngăn ngừa một số thay đổi về da mà sau này có thể cần đến filler để điều chỉnh.

Filler không phải là lựa chọn duy nhất để gìn giữ vẻ thanh xuân. Ảnh minh họa: cottonbro studio/Pexels.

Các phương pháp trẻ hóa khuôn mặt khác



Botox hoặc Dysport: Đối với các nếp nhăn xuất hiện do chuyển động cơ, Botox hoặc Dysport có thể là lựa chọn tốt hơn so với filler.

Các phương pháp điều trị này có hiệu quả để giải quyết các nếp nhăn nhỏ và ít nghiêm trọng hơn như vết chân chim và nếp nhăn cau mày. Filler sẽ phù hợp hơn với các vấn đề năng hơn chẳng hạn như vết lõm trên da, sẹo hoặc hốc mắt.

Microinfusion (Tiêm vi điểm): Bác sĩ Samolitis mô tả tiêm vi điểm là một thủ thuật dùng các kim siêu nhỏ đưa các giọt filler nhỏ vào lớp trên cùng của da. Không giống như filler truyền thống, phương pháp này không đi quá sâu trên da.

Bên cạnh đó, filler được dùng còn được pha trộn với vitamin và một lượng nhỏ Botox để tăng cường kết cấu và độ sáng da mà không làm thay đổi đường nét tự nhiên. Đây là một lựa chọn tốt cho những người còn do dự về việc tiêm filler truyền thống, với kết quả kéo dài khoảng một tháng và sẽ cải thiện sau nhiều lần điều trị.

Laser Resurfacing (Tái tạo bề mặt da bằng tia laser): Đối với các tổn thương nặnhg o ánh nắng mặt trời và nếp nhăn sâu, tái tạo bề mặt da bằng tia laser có thể mang lại kết quả tự nhiên hơn. Đây cũng là phương pháp hiệu quả trong việc điều trị vùng dưới mắt.

Radio Frequency Skin-Tightening Treatments (Phương pháp điều trị làm săn chắc da bằng tần số vô tuyến): Nếu khuôn mặt bị hóp hoặc chảy xệ ở mức tối thiểu, phương pháp điều trị nhiệt bằng tần số vô tuyến có thể làm săn chắc da mà không cần xâm lấn hay thời gian phục hồi lâu. Cách này còn thúc đẩy sản xuất collagen và có thể giúp cải thiện các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn khi cười và đường viền hàm hay má chảy xệ.