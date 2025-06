Cách đơn giản để giảm các triệu chứng của bệnh hen suyễn

Khi lên cơn hen, người bệnh thường thấy khó thở, như thể sắp hết hơi. Bên cạnh việc dùng thuốc để đẩy lùi cơn hen, người bệnh có thể bấm huyệt để thấy dễ chịu hơn.

Bệnh nhân hen suyễn nặng có thể phải dùng máy trợ thở để thấy dễ chịu hơn. Ảnh minh họa: L.C.

Ai từng gặp bệnh nhân hen suyễn đều biết họ hay gặp các triệu chứng như thở dốc, tưởng chừng sắp nghẹt thở. Lúc này, người bệnh phải nhanh chóng lấy chai thuốc xịt vào miệng, đợi một lúc sau các triệu chứng sẽ thuyên giảm.

Điều kiêng kỵ nhất của bệnh hen suyễn là trì hoãn điều trị, bởi nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh rất dễ phát triển thành giãn phế quản, bệnh tim phổi, suy hô hấp, suy tim, thậm chí là tử vong. Ngoài ra, những người bị hen suyễn tốt nhất cần có người ở bên cạnh chăm sóc mọi lúc để tránh xảy ra sự cố nguy hiểm.

Theo Đông y, nguyên nhân dẫn đến bệnh hen suyễn là do các chức năng của phổi, tỳ và thận bị suy yếu dẫn đến sự ngưng tụ của chất lỏng trong cơ thể tạo thành “đờm”, tích tụ trong phổi. Lúc này, nếu gặp gió lạnh, khí hậu ẩm thấp, mệt mỏi quá độ, ăn uống không điều độ… thì đàm sẽ nhân cơ hội tràn ra ngoài, gây tắc nghẽn phổi, sinh ra bệnh hen suyễn.

Ở những người mắc bệnh hen suyễn, chức năng phổi kém sẽ sinh huyết ứ, bệnh kéo dài thì phế khí hao hụt, huyết ứ kết hợp với đờm là nguyên nhân của các cơn hen suyễn.

Có thể chia bệnh hen suyễn thành hai loại là hen do lạnh và hen do nóng. Nếu không biết phân biệt bệnh hen mình đang mắc phải mà tùy tiện uống thuốc, chẳng những không có tác dụng điều trị mà còn khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Hen suyễn do lạnh nên tập trung vào việc làm ấm và tan đờm, còn hen suyễn do nóng cần tập trung vào việc thanh nhiệt và tiêu đờm.

Nói đến đây, một số người sẽ hỏi làm thế nào để phân biệt mình bị suyễn do nóng hay do lạnh? Phương pháp rất đơn giản: người bệnh ho ra đờm có màu nhạt, loãng, kèm theo triệu chứng sợ lạnh thì quy vào suyễn do lạnh, có thể điều trị bằng cách áp dụng bài thuốc Xạ Can Ma Hoàng Thang.

Nếu đờm khạc ra có màu vàng đặc, hoặc màu trắng, chất dính, kèm theo biểu hiện cơ thể nóng, mặt đỏ tía tai sẽ được quy về suyễn do nóng, nên uống thuốc giảm ho để điều trị. Nếu vẫn không yên tâm, bạn có thể đến bệnh viện kiểm tra để bác sĩ chẩn đoán.

Trong trường hợp bệnh hen phát tác mà hết cả thuốc uống lẫn thuốc xịt, bên cạnh lại không có ai, thì phải làm thế nào?

Đừng lo lắng, tôi sẽ giới thiệu một phương pháp khẩn cấp cho bạn, đó là xoa bóp huyệt tam gian nằm ở cuối lóng ngón trỏ. Khi lên cơn hen, hãy dùng tay ấn mạnh vào huyệt này, các triệu chứng sẽ dần thuyên giảm. Nếu trong nhà có ngải cứu, bạn hãy lấy ngải cứu cuộn thành điếu, đốt đầu điếu ngải rồi hơ trên huyệt và để cách da tầm 3 cm. Bình thường lúc rảnh rỗi, bạn cũng có thể xoa bóp huyệt này để phòng và điều trị bệnh hen suyễn.