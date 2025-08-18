Cách chuyển VETC, ePass sang tài khoản giao thông đơn giản nhất

Chủ xe ôtô chỉ mất vài phút trên ứng dụng VETC hoặc ePass để chuyển đổi sang tài khoản giao thông, đáp ứng quy định bắt buộc từ 1/10.

Theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/10, tất cả ô tô đi qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC) buộc phải sử dụng tài khoản giao thông thay cho tài khoản thu phí VETC hay ePass hiện nay.

Đây là yêu cầu bắt buộc, gắn với việc đẩy mạnh thanh toán điện tử, minh bạch hóa các dịch vụ giao thông và thúc đẩy xu hướng không dùng tiền mặt.

Điểm thuận lợi là chủ phương tiện không cần mất thời gian đến trực tiếp điểm dịch vụ, mà có thể tự nâng cấp, chuyển đổi ngay trên ứng dụng VETC hoặc ePass chỉ trong vài phút, miễn có căn cước công dân gắn chip và tài khoản ngân hàng liên kết.

Nâng cấp tài khoản VETC lên tài khoản giao thông

Bước 1: Tại màn hình Xác thực, bấm “Bắt đầu xác thực”

Bước 2: Chụp CCCD có gắn chíp theo hướng dẫn trên màn hình

Bước 3: Bật NFC trên điện thoại và làm theo hướng dẫn

Bước 4: Thực hiện định danh khuôn mặt theo hướng dẫn

Buớc 5: Kiểm tra thông tin, lựa chọn “Tôi đồng ý” và bấm “Xác nhận” để hoàn tất

Bước 6: Nhận kết quả định danh thành công

Hướng dẫn kết nối phương tiện thanh toán:

Bước 1: Đăng nhập vào App VETC và chọn”Số dư ví”

Bước 2: Chọn “Thêm liên kết”

Bước 3: Chọn ngân hàng để liên kết

Bước 4: Nhập và kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và bấm “Xác nhận”

Bước 5: Xác thực trên ứng dụng ngân hàng

Bước 6: Nhận thông báo liên kết thành công

Chuyển đổi tài khoản ePass thành tài khoản giao thông:

Với người dùng ePass, quy trình còn thuận tiện hơn. Nếu tài khoản ePass đã được liên kết với Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard…), hệ thống tự động chuyển đổi sang tài khoản giao thông mà không cần thêm bất kỳ thao tác nào. Chủ xe chỉ cần tiếp tục sử dụng như trước để lưu thông qua trạm từ ngày 1/10.

Trường hợp chưa liên kết, chủ phương tiện cần mở ứng dụng ePass, chọn mục “Quản lý nguồn tiền”, sau đó bổ sung hình thức thanh toán bằng cách liên kết Viettel Money hoặc thẻ tín dụng.

Với lựa chọn Viettel Money, người dùng có thể thực hiện trực tiếp từ app ePass hoặc ngay trên ứng dụng Viettel Money bằng cách tìm dịch vụ ePass, nhập thông tin hợp đồng hoặc biển số xe, sau đó xác nhận bằng OTP. Sau vài thao tác, hệ thống thông báo liên kết thành công.

Trong khi đó, nếu chọn liên kết bằng thẻ tín dụng quốc tế, chủ xe nhập thông tin thẻ và xác nhận bằng mã OTP ngân hàng gửi về. Việc liên kết này có thể phát sinh phí 1-2% tùy ngân hàng, song lại phù hợp với người dùng thường xuyên sử dụng thẻ quốc tế để chi tiêu.

Để đảm bảo thanh toán liên tục, chủ xe nên nạp tiền vào Viettel Money hoặc duy trì số dư tài khoản thẻ, tránh trường hợp đến trạm mà tài khoản không còn đủ để khấu trừ.