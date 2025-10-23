Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cách chức hiệu trưởng ở Quảng Ninh chỉ đạo sửa điểm từ yếu thành giỏi

  • Thứ năm, 23/10/2025 11:41 (GMT+7)
  • 11:41 23/10/2025

Bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, bị kỷ luật cách chức do chỉ đạo sửa điểm học sinh từ yếu thành giỏi.

Ngày 23/10, UBND phường Hà Lầm thông tin kết quả kiểm tra, xử lý cán bộ liên quan phản ánh, kiến nghị về một số vi phạm tại trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, trong đó có nội dung sửa điểm dẫn tới việc thay đổi đánh giá xếp loại học lực cuối năm học 2024-2025 của học sinh.

Cach chuc hieu truong anh 1

Bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật cách chức do chỉ đạo sửa điểm học sinh từ yếu thành giỏi.

Theo UBND phường Hà Lầm, chính quyền địa phương thành lập Tổ kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị, thực hiện các bước quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm theo quy định.

Cụ thể, địa phương đã thi hành kỷ luật với 9 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, kỷ luật cách chức với bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc. Ngoài ra, kỷ luật cảnh cáo đối với 5 trường hợp và khiển trách 3 trường hợp khác.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm, Quảng Ninh) bị tố chỉ đạo sửa điểm thi học kỳ trên hệ thống học bạ điện tử cho một nữ sinh được cho là con của cán bộ phường Hà Lầm. Điều này làm kết quả học tập tăng "đột biến" từ loại yếu thành giỏi.

Phụ huynh cung cấp cho cơ quan chức năng hình ảnh tin nhắn được cho là chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, yêu cầu giáo viên chỉnh sửa điểm ở nhiều môn như Toán, Khoa học Tự nhiên, Tin học và Tiếng Anh.

Đáng chú ý, trong bài thi học kỳ môn Tin học và tiếng Anh, điểm gốc là 4 nhưng sửa thành 8 trên hệ thống, tương đương mức giỏi.

Kết quả kiểm tra ban đầu của UBND phường Hà Lầm cho thấy có khuyết điểm, vi phạm của một số cán bộ thuộc Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc; sai phạm xảy ra trong năm học 2024-2025.

Lãnh đạo UBND phường Hà Lầm cho biết, chiều 15/10, UBND phường tổ chức Hội nghị công bố quyết định sắp xếp các trường học, và quyết định công tác cán bộ các trường học trên địa bàn phường nhưng hiệu lực chính thức là từ 1/11.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc sáp nhập với các trường THCS Cao Thắng, cấp THCS của trường Tiểu học và THCS Hà Trung để thành trường mới vẫn mang tên là trường THCS Nguyễn Văn Thuộc.

Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng

Trung ương kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

18:57 6/10/2025

Ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải.

15:54 12/8/2025

Cách chức trung tá công an say xỉn gây tai nạn liên hoàn ở Bắc Ninh

Trung tá Hồ Sỹ Phong bị cách chức đội trưởng và tạm đình chỉ công tác sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 cô gái bị thương.

15:04 27/6/2025

Tiến Thắng/VTC News

Cong an giam dinh the nao trong vu ve so trung 2 ty bi rach hinh anh

Công an giám định thế nào trong vụ vé số trúng 2 tỷ bị rách

53 phút trước 16:28 24/10/2025

0

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng nhiều phương pháp giám định hiện đại, từ soi kính hiển vi có độ phân giải cao, thiết bị giám định kỹ thuật tài liệu sử dụng các nguồn ánh sáng đa bước sóng...

Tong Thu ky Lien Hop Quoc den Ha Noi hinh anh

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đến Hà Nội

1 giờ trước 15:52 24/10/2025

0

Nhận lời mời của Chủ tịch nước, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

