Cách chữa trầm cảm theo mùa

Sống cùng người trầm cảm: Hãy nói rằng con cần mẹ!

0 41

Theo một nghiên cứu của bệnh viện Bạch Mai công bố năm 2017, tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong do trầm cảm là 40.000 người mỗi năm, cao gấp 4 lần so với tử vong do tai nạn giao thông.